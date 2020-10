View this post on Instagram

𝒱𝑒𝓃𝒾𝓉𝑒 𝒶 𝓂𝑒, 𝓋𝑜𝒾 𝓉𝓊𝓉𝓉𝒾, 𝒸𝒽𝑒 𝓈𝒾𝑒𝓉𝑒 𝒶𝒻𝒻𝒶𝓉𝒾𝒸𝒶𝓉𝒾 𝑒 𝑜𝓅𝓅𝓇𝑒𝓈𝓈𝒾, 𝑒 𝒾𝑜 𝓋𝒾 𝓇𝒾𝓈𝓉𝑜𝓇𝑒𝓇𝑜´. 𝙼𝚊𝚝𝚝𝚎𝚘 11:28 La compassione, la carità, la generosità, il conforto. Questo è sempre stato per me Dio. Grazie Papa Francesco, perché mi ricordi chi sono, da dove vengo e quanto forte rimarrà la mia Fede, per sempre. #𝒸𝑜𝓂𝓅𝒶𝓈𝓈𝒾𝑜𝓃𝑒 – "𝒞𝑜𝓂𝑒 𝓉𝑜 𝓂𝑒, 𝒶𝓁𝓁 𝓎𝑜𝓊 𝓌𝒽𝑜 𝒶𝓇𝑒 𝓌𝑒𝒶𝓇𝓎 𝒶𝓃𝒹 𝒷𝓊𝓇𝒹𝑒𝓃𝑒𝒹, 𝒶𝓃𝒹 𝒾 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝑔𝒾𝓋𝑒 𝓎𝑜𝓊 𝓇𝑒𝓈𝓉". 𝙼𝚊𝚝𝚝𝚑𝚎𝚠 11:28 Compassion, mercy, comfort, generosity. That’s what God has always been to me. Thank you Pope Francis for reminding me who I am, where I come from, that my Faith will stand strong…forever! #𝒸𝑜𝓂𝓅𝒶𝓈𝓈𝒾𝑜𝓃 – "𝒱𝑒𝓃𝒾𝒹 𝒶 𝓂𝒾 𝓉𝑜𝒹𝑜𝓈 𝓁𝑜𝓈 𝓆𝓊𝑒 𝑒𝓈𝓉𝒶𝒾𝓈 𝓉𝓇𝒶𝒷𝒶𝒿𝒶𝒹𝑜𝓈 𝓎 𝒸𝒶𝓇𝒹𝑔𝒶𝒹𝑜𝓈, 𝓎 𝓎𝑜 𝑜𝓈 𝒽𝒶𝓇𝑒´ 𝒹𝑒𝓈𝒸𝒶𝓃𝓈𝒶𝓇". 𝙼𝚊𝚝𝚎𝚘 11:28 Compasión, caridad, generosidad, consúelo. Es lo que Dios siempre ha sido para mi. Gracias Papa Francisco para recordarme quien soy, desde donde llego y que mi fe se quedará tan fuerte , hasta siempre . #𝒸𝑜𝓂𝓅𝒶𝓈𝒾𝑜𝓃 #papafrancesco #popefrancis #papafrancisco #franciscus @franciscus @corriere