Clima infuocato attorno a Matteo Salvini, ma questa volta non esattamente per questioni legate alla politica (o forse sì?). L’uomo si è trovato a fare i conti con diverse critiche dopo aver fatto una foto con Martina Valdes, fidanzata del noto cantante Blanco. La ragazza e il leader della Lega si sono fatti immortalare in alcuni video e foto poi condivise sui social nel corso di un comizio dando origine a diversi commenti.

Martina Valdes al comizio di Matteo Salvini: i fatti e le reazioni

La vicenda nasce, come detto, dalla presenza della fidanzata di Blanco, Martina Valdes, al comizio di Matteo Salvini, leader della Lega. In tanti sono rimasti colpiti dal fatto che la ragazza abbia condiviso delle foto con il politico criticandola aspramente.

La notizia, presto diventata virale, è stata ripresa da diversi media arrivando fino alle orecchie, ovviamente, dei diretti interessati.

Se la donna ha spiegato via social che i contenuti con Salvini erano di tipo “ironico” e che non era nei suoi interessi parlare di politica, l’uomo ha rincarato la dose sfruttando anche la sua visibilità.

Dal canto suo, infatti, Salvini ha voluto cercare di porre fine ad ogni discussione scrivendo sui social: “Grazie Martina per il tuo sorriso, la tua presenza, la tua ironia e la tua curiosità. Se qualcuno mette sempre di mezzo la politica vive male, viva i giovani che si informano e che partecipano, viva la musica e la libertà! Ci vediamo a un concerto prima o poi”.

Resta comunque da capire – come qualche utente social si è domandato – se il leader della Lega Matteo Salvini abbia magari provato a sfruttare l’influenza della compagna di Blanco sul popolare social per avere altra pubblicità oppure sia davvero tutto estraneo alla politica.

