Novità in arrivo per Fedez che ha annunciato a tutti un nuovo progetto con la sua fondazione: ecco i dettagli.

Siamo abituati a vederlo spesso sui social a divertirsi, e far divertire, con Chiara Ferragni e i suoi figli Leone e Vittoria. Ma in queste ore Fedez è stato protagonista non solo dei classici siparietti, ma anche di un importante annuncio che lo vedrà in prima linea insieme alla sua fondazione per un nuovo progetto.

Fedez annuncia un nuovo progetto: di cosa si tratta

Come detto, in queste ore Fedez è stato protagonista sui social non solo per le classiche battute con i figli o i giochi nella sua stanza “del divertimento”, ma anche per un importante annuncio fatto con una storia Instagram.

Sebbene ancora non ci siano tanti dettagli, il cantante ha comunicato che molto presto renderà noto tutto relativamente ad un nuovo progetto.

“Settimana prossima spero di potervi raccontare il prossimo progetto della Fondazione Fedez che verte sulla riqualificazione della periferia in cui sono nato e cresciuto”, ha scritto il rapper. “Sono molto gasato e non vedo l’ora di raccontarvi tutto”, ha concluso con tanto di emoticon del braccio che fa il muscolo e un cuore rosso.

A questo punto non resta che attendere per sapere cosa avrà in mente l’artista che, come ultimamente ha fatto, è sempre molto attivo con la sua fondazione per cercare di migliorare le cose, in Italia e all’estero.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram prima del super concerto Love MI organizzato sempre dal noto rapper questa estate:

