Su Sky Uno torna il cooking show più famoso d’Italia: MasterChef 12. Dai giudici alla data di inizio, ecco tutto quello che c’è da sapere.

E’ il cooking show più famoso della televisione italiana e ora torna con una nuova edizione: parliamo di MasterChef 12. Tracy Eboigbodin ha vinto la precedente edizione, che si è chiusa con la puntata finale del 3 marzo 2022, vediamo ora quali sono le novità, quali le conferme e tutto ciò che c’è da sapere riguardo a questa edizione numero del programma.

MasterChef 12: i giudici

Per quanto riguarda i giudici, in MasterChef 12 non ci sono novità rispetto alle ultime edizioni: sono ancora una volta Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli a vestire i doppi panni di presentatori ma soprattutto di giudici del programma per quinta volta consecutiva.

MasterChef Italia, Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri

Ricordiamo che dei tre giudici, Bruno Barbieri è l’unico presente sin dalla primissima edizione del programma, Antonino Cannavacciulo ha debuttato nella quinta mentre Giorgio Locatelli lo vediamo dall’ottava.

MasterChef 12: quando inizia?

Ma quando inizia MasterChef 12? Il debutto del programma è fissato per giovedì 15 dicembre, in prima serata a partire dalle ore 21.15, come sempre in diretta su Sky Uno e in streaming su NOW TV. Il programma proseguirà poi fino alla primavera del 2024. Inoltre, da venerdì 23 dicembre, torna l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine: ogni giorno, dal lunedì al venerdì, va in onda una nuova puntata alle ore 19.45.

MasterChef 12: i concorrenti

I nomi dei concorrenti che si sfideranno ai fornelli nei corso di MasterChef 12 non si conoscono ancora. In totale saranno però 20: il numero diminuirà poi di puntata in puntata con le varie eliminazioni che porteranno poi a conoscere il nome del vincitore o della vincitrice di questa edizione.

