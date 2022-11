Dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere su Tipi da crociera, la sitcom di Italia 1 con Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello.

Mentre sui canali Rai spopolano le partite dei Mondiali in Qatar, su Italia 1 arriva una nuova sitcom tutta italian: Tipi da crociera. In totale la prima stagione della sketch comedy è composta da 30 diverse puntate che racchiudono tutta una serie di ministorie divertenti e capaci di conquistare il pubblico. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo a Tipi da crociera.

Tipi da crociera: la trama

I protagonisti di Tipi da crociera sono i membri dell’equipaggio di una nave da crociera, un gruppo di amici che cerca di rendere perfetta e indimenticabile la vacanza degli ospiti della nave. Non mancheranno però una lunga serie di imprevisti che, di puntata in puntata, i vari protagonista sono chiamati ad affrontare e a cercare di risolvere.

Lodovica Comello

Alice è la direttrice della crociera, una ragazza molto solare e socievole, Giorgio è invece il taciturno addetto alle pulizie delle stanze, che in realtà nasconde un grande talento per la musica. Al bar della nave da crociera troviamo invece Luca, Fabio è invece un esuberante e anche maldestro animatore. Infine c’è Erica, la bella e seducente responsabile dell’area SPA.

Tipi da crociera: il cast

Ma chi sono gli attori e le attrici che interpretano i vari protagonisti di Tipi da crociera? Lodovica Comello è Alice, Nicolas Vaporidis è invece Giorgio. Gennaro Cassini, Nicholas Zerbini ed Erica Del Bianco sono invece rispettivamente Luca, Fabio ed Erica.

Tipi da crociera: le puntate

Quando va in onda Tipi da crociera? Le varie puntate di Tipi da crociera vanno in onda ogni giorno, da lunedì al venerdì, a partire dalle ore 18.20 su Italia 1. La collocazione nel palinsesto della sitcom cambierà però a gennaio, quando verranno mandate in onda al sabato pomeriggio a partire dalle ore 13.50.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG