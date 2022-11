Ecco qual è la nave di Tipi da crociera: tutte le puntate della sitcom di Italia 1 sono state girate in un’unica location.

Tipi da crociera è una delle novità della tv italiana per quel che riguarda le sitcom. In onda su Italia 1, la serie TV ha come protagonista i membri dell’equipaggio di una nave da crociera che cercheranno in tutti i modi di rendere perfetta la vacanza, nonostante i vari imprevisti che si trovano a dover fronteggiare di puntata in puntata. Vediamo ora qual è la location di Tipi di crociera: la sitcom è stata girata interamente su una vera e propria nave da crociera.

La location di Tipi da crociera: la nave dalla serie TV

Tipi da crociera è stata girata su una nave della Msc Crociere, la “Bellissima”, che è partita dal molo Beverello di Napoli. Si tratta della prima sketch Comedy girata interamente su una vera nave in navigazione

Nave da Crociera

La MSC Bellissima è in mare dal 2019 ed è una delle più moderne navi che solca il Mar Mediterraneo. A bordo sono presenti 10 ristoranti, tra cui alcuni a tema, 20 bar, il Parco a tema Water Park in cui tutti si possono divertire, ma anche negozi vari, teatri, bowling e molti altri luoghi dove potersi divertire.

Tipi da crociera: personaggi e cast

Alice è la direttrice della crociera, una ragazza molto solare e socievole, Giorgio è invece il taciturno addetto alle pulizie delle stanze, che in realtà nasconde un grande talento per la musica. Al bar della nave da crociera troviamo invece Luca, Fabio è invece un esuberante e anche maldestro animatore. Infine c’è Erica, la bella e seducente responsabile dell’area SPA.

Ma chi sono gli attori e le attrici che interpretano i vari protagonisti di Tipi da crociera? Lodovica Comello è Alice, Nicolas Vaporidis è invece Giorgio. Gennaro Cassini, Nicholas Zerbini ed Erica Del Bianco sono invece rispettivamente Luca, Fabio ed Erica.

