Ecco dove vedere Passaporto per la libertà in streaming e in TV: la serie TV brasiliana è basata su una storia vera.

Passaporto per la libertà è una storia di coraggio ambientata nella Germania nazista, una storia basata su fatti reali e sulla diplomatica Aracy de Carvalho che, grazie al suo lavoro al Consolato del Brasile ad Amburgo, ha salvato la vita a numerosi ebrei tedeschi permettendogli di sfuggire alla persecuzione delle SS. La serie TV è tratta dall’opera letteraria Justa ‒ Aracy de Carvalho e o resgate de judeus: trocando a Alemanha nazista pelo Brasil della saggista Monica Raisa Schpun. Vediamo ora vedere Passaporto per la libertà in streaming e in TV.

Dove vedere Passaporto per la libertà in streaming e in TV

In Brasile la serie TV Passaporto per la libertà è andata in onda nel 2021 su TV Globo. Solamente un anno dopo la serie arriva anche in Italia: a trasmetterla è Canale 5 a partire da giovedì 24 novembre 2022. Gli episodi sono in totale 8 e sono suddivisi in 4 puntate che verranno trasmesse una settimana, sempre al giovedì sera, in prima serata a partire dalle ore 21.25 circa.

Passaporto e timbri

E dove vedere Passaporto per la libertà in streaming e gratis? Come tutte le fiction di Canale 5 (ma anche i programmi, i film e tutti i prodotti dei vari canali Mediaset) si può vedere la serie TV in diretta streaming, in contemporanea con la messa in onda televisiva su Canale 5, sulla piattaforma on demaniali Mediaset Infinity.

Se non avete la possibilità di vedere al giovedì sera i vari episodi di Passaporto per la libertà potrete recuperarli in qualsiasi momento vogliate sempre su Mediaset Infinity, a cui si può accedere gratuitamente da qualsiasi dispositivo collegato a internet: Smart TV, da computer, da tablet e da smartphone.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG