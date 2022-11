Ecco dove vedere Tipi da crociera in streaming e in TV: è la sitcom tutta italiana con protagonisti Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello.

Si intitola Tipi da crociera ed è la prima sitcom ad essere stata girata su una vera nave da crociera in viaggio. Ma è anche una delle più importanti novità per quanto riguarda il mondo delle serie TV del 2022 dei canali Mediaset. I protagonisti sono alcuni membri dell’equipaggio della nave, impegnati nel rendere la più piacevole e perfetta possibile la vacanza dei loro ospiti nonostante i vari inconvenienti che, di puntata in puntata, si ritrovano a dover affrontare. Vediamo ora dove vedere Tipi da crociera in streaming e in TV.

Dove vedere Tipi da crociera in streaming e in TV

Tipi da crociera va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 18.20, su Italia 1. Ma da gennaio la sitcom cambierà la propria collocazione all’interno del palinsesto di Italia 1 e si sposterà al sabato pomeriggio a partire dalle ore 13.50. Ogni puntata è composta da una serie di microepisodi tutti della durata di 4/5 minuti: un format simile a quello di un’altra sitcom di grande successo della Tv italian come Camera Caffè.

Nicolas Vaporidis

Ma dove vedere Tipi da crociera in streaming e in gratis? Tutti gli episodi in streaming della serie TV sono disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity, a cui si può accedere in maniera del tutto gratuita da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet: da Smart TV, dal computer, dal tablet e dallo smartphone.

Tipi da crociera: il cast della serie TV

Ma chi sono gli attori e le attrici che interpretano i vari protagonisti di Tipi da crociera? Lodovica Comello è Alice, Nicolas Vaporidis è invece Giorgio. Gennaro Cassini, Nicholas Zerbini ed Erica Del Bianco sono invece rispettivamente Luca, Fabio ed Erica.

Riproduzione riservata © 2022 - DG