Ecco dove vedere Il contadino cerca moglie 2022 in streaming: lunedì 9 maggio è andata in onda l’anteprima, in autunno inizia il programma.

Il contadino cerca moglie è diventato ormai un classico della TV italiana: in onda dal 2015, è arrivato ora nel 2022 alla sua sesta edizione. Le varie puntate del dating show andranno in onda nell’autunno del 2022 su Nove (il programma è condotto ancora una volta da Gabriele Corsi, così come l’anno scorso). Lunedì 9 maggio, è però andata in onda l’anteprima di questa edizione, ovvero la puntata in cui sono stati presentati i contadini protagonisti di questa edizione.

Il contadino cerca moglie 2022 in streaming e in TV: dove vederlo

Se vi siete persi la puntata di presentazione dei protagonisti o volete rivederla, potete farlo grazie allo streaming. Dove vedere Il contadino cerca moglie 2022 in streaming gratis? Sul sito nove.tv potete trovare la puntata integrale andata in onda lunedì’ 9 maggio sul Nove.

Anche il prossimo autunno, dopo che saranno andate in onda sul Nove, tutte le puntate de Il contadino cerca moglie 2022 in streaming potranno essere viste anche su nove.tv ma anche gli abbonati alla piattaforma Discovery Plus potranno vedere in streaming tutti gli episodi.

Il contadino cerca moglie 2022: i contadini

Chi sono i protagonisti de Il contadino cerca moglie 2022? Lorenzo ha 29 anni e vive tra le montagne della Val di Pejo. C’è poi Alessandro, 32 anni, di Atzara in Sardegna. Anche Dario ha 32 anni e abita e lavora a Recanati. Stefano ha invece 47 anni, è soprannominato Patata Joe, e abita nella provincia di Lecce.

Teodoro ha 28 anni, è originario del Trentino ma vive in Toscana. Enrico è il più giovane, ha 23 anni, è soprannominato Il Nol ed è un allevatore della Val di Fassa. Michele ha 41 anni ed è della provincia di Salerno. Nicolò ha 27 anni e vive in provincia di Terni.

