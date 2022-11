Dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere su Passaporto per la libertà, la serie TV in onda su Canale 5.

Aracy de Carvalho è stata una diplomatica brasiliana che negli anni ’30 del ‘900 ha iniziato a lavorare al Consolato del proprio Paese ad Amburgo, in Germania, proprio grazie a questo lavoro è riuscita negli anni a salvare diversi ebrei dalle persecuzioni naziste. La sua storia è raccontata in Passaporto per la libertà, serie TV che a sua volta è liberamente ispirata Justa ‒ Aracy de Carvalho e o resgate de judeus: trocando a Alemanha nazista pelo Brasil della saggista Monica Raisa Schpun. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

Quando esce Passaporto per la libertà? Su Canale 5 al giovedì

Passaporto per la libertà è andata in onda per la prima volta in Brasile nel 2021 su TV Globo, in Italia invece la serie TV è trasmessa su Canale 5 al giovedì sera a partire dal 24 novembre in prima serata. Gli episodi sono in totale 8 che vengono trasmessi in quattro puntate in prima serata.

Passaporto per la libertà: la trama della serie TV

Passaporto per la libertà ha iniziato nel 1935, quando Aracy de Carvalho inizia il proprio lavoro presso il consolato brasiliano di Amburgo. Qui conosce il vice console Joao Guimares Rosa che si innamora subito della protagonista e che diventerà poi suo complice nel salvare gli ebrei ma la protagonista fa anche la conoscenza del capitano delle SS Thomas Zumkle, che inizia a indagare su di lei.

Passaporto per la libertà: il cast della serie TV

A vestire i panni della protagonista di Passaporto per la libertà, Aracy de Carvalho, è Sophie Charlotte, attrice molto nota in Brasile. Nel cast della serie TV troviamo poi anche Rodrigo Lombardi, Peter Ketnath, Stefan Weinert e Tomas Sinclair Spencer.

