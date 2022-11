Ecco le location di Un fantastico via vai, film diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni con Serena Autieri e Maurizio Battista.

Leonardo Pieraccioni è uno dei registi e degli attori comici più amati d’Italia e nel corso degli anni ha realizzato diversi film di grande successo, tra questi c’è anche Un fantastico via vai. Uscita nel 2013, la commedia ha come protagonista Arnaldo, un uno di 45 anni sposato e con due figli che viene cacciato di casa dalla moglie perché convinta, erroneamente, di essere stata tradita. Arnaldo si ritrova così a condividere un appartamento con un gruppo di studenti universitari e per un periodo di tempo torna così giovane. Vediamo ora quali sono le location di Un fantastico via vai.

Un fantastico via vai: le location del film

La città che ha ospitato le riprese di Un fantastico via vai è Arezzo. Una delle scene più divertenti del film è quella del pranzo al ristorante tra i protagonisti, in cui è presente anche una citazione a un altro film di Leonardo Pieraccioni: I laureati. La scena della corsa per non pagare il conto è stata girata in via Mazzini.

Leonardo Pieraccioni

Tra le location del film troviamo poi la centralissima Piazza Grande, così come il Prato di Arezzo, il celebre giardino che si trova tra il Duomo e la fortezza Medicea nella quale è stata girata la scena che vede protagonisti Arnaldo, Anna e il padre di quest’ultima .

Un fantastico via vai: il cast del film

Arnaldo, il protagonista di Un fantastico via vai, è interpretato da Leonardo Pieraccioni. A vestire i panni della moglie Anita è Serena Autieri, gli amici Giovannelli e Esposito sono invece interpretati rispettivamente da Maurizio Battista e da Marco Mazzocca.

Gli altri grandi protagonisti di Un fantastico via vai sono i quattro studenti coinquilini di Arnaldo: Camilla, Marco, Anna ed Edoardo, che sono interpretati da Marianna Di Martino, Giuseppe Maggio, Chiara Mastalli e David Sef. Nel cast di Un fantastico via vai non manca poi Massimo Ceccherini, attore che spesso ha lavorato con Leonardo Pieraccioni.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG