Ecco dove vedere tutte le partite del Mondiale in Qatar 2022 in diretta streaming e in TV per non perdere neanche un minuto.

Il primo Mondiale invernale della storia, il primo che si disputa in un Paese del mondo arabo: è Qatar 2022. Non c’è l’Italia ma il menù prevede comunque tanto partite di grande livello, con i campioni in carica della Francia che cecheranno di difendere il titoli, poi il Brasile di Neymar, l’Argentina di Messi, ma anche l’Inghilterra, la Germania, la Spagna, il Portogallo e l’Olanda che hanno le qualità per poter vincere. Ma non mancano neppure le squadre meno quotate che potrebbero essere una sorpresa, come la Serbia o la Croazia. Vediamo allora dove vedere i Mondiali in streaming e in TV, per non perdersi neppure un minuto di Qatar 2022.

Dove vedere i Mondiali 2022 in streaming e in TV

In Italia i Mondiali 2022 sono trasmessi dalla Rai. Tutte le partite della Coppa del Mondo in Qatar sono trasmesse in diretta tra Rai 1, Rai 2 e RaiSport. Le partite dei Mondiali in diretta streaming (e gratis) si possono invece vedere su RaiPlay, la piattaforma totalmente gratuita della Rai.

calcio 2022 mondiali

Mondiali 2022: il calendario delle partite in TV

Fase a gironi

20 novembre

Qatar-Ecuador, ore 17, Rai 1

21 novembre

Inghilterra-Iran, ore 14, Rai 2

Senegal-Olanda, ore 17, Rai 2

Stati Uniti-Galles, ore 20, Rai 1

22 novembre

Argentina-Arabia Saudita, ore 11, Rai 2

Danimarca-Tunisia, ore 14, Rai 2

Messico-Polonia, ore 17, Rai 2

Francia-Australia, ore 20, Rai 1

23 novembre

Marocco-Croazia, ore 11, Rai 2

Germania-Giappone, ore 14, Rai 2

Spagna-Costa Rica, ore 17, Rai 2

Belgio-Canada, ore 20, Rai 1

24 novembre

Svizzera-Camerun, ore 11, Rai 2

Uruguay-Corea del Sud, ore 14, Rai 2

Portogallo-Ghana, ore 17, Rai 2

Brasile-Serbia, ore 20, Rai 1

25 novembre

Galles-Iran, ore 11, Rai 2

Qatar-Senegal, ore 14, Rai 2

Olanda-Ecuador, ore 17, Rai 2

Inghilterra-Stati Uniti, ore 20, Rai 1

26 novembre

Tunisia-Australia, ore 11, Rai 2

Polonia-Arabia Saudita, ore 14, Rai 2

Francia-Danimarca, ore 17, Rai 1

Argentina-Messico, ore 20, Rai 1

27 novembre

Giappone-Costa Rica, ore 11, Rai 2

Belgio-Marocco, ore 14, Rai 1

Croazia-Canada, ore 17, Rai 1

Spagna-Germania, ore 20, Rai 1

28 novembre

Camerun-Serbia, ore 11, Rai 2

Corea del Sud-Ghana, ore 14, Rai 2

Brasile-Svizzera, ore 17, Rai 1

Portogallo-Uruguay, ore 20, Rai 1

29 novembre

Ecuador-Senagal, ore 16, RaiSport

Olanda-Qatar, ore 16, Rai 1

Galles-Inghilterra, ore 20, RaiSport

Iran-Stati Uniti, ore 20, Rai 1

30 novembre

Australia-Danimarca, ore 16, RaiSport

Tunisia-Francia, ore 16, Rai 1

Polonia-Argentina, ore 20, Rai 1

Arabia Saudita-Messico, ore 20, Raisport

1 dicembre

Croazia-Belgio, ore 16, RaiSport

Canada-Marocco, ore 16, Rai 1

Giappone-Spagna, ore 20, RaiSport

Costa Rica-Germania, ore 20, Rai 1

2 dicembre

Ghana-Uruguay, ore 16, Rai 1

Corea del Sud-Portogallo, ore 16, RaiSport

Serbia-Svizzera, ore 20, Rai 1

Camerun-Brasile, ore 20, RaiSport

Ottavi di finale

3 dicembre

Prima Gruppo A-Seconda Gruppo B ore 16, Rai 1

Prima Gruppo C-Seconda Gruppo D, ore 20, Rai 1

4 dicembre

Prima Gruppo D-Seconda Gruppo C, ore 16, Rai 1

Prima Gruppo B-Seconda Gruppo A, ore 20, Rai 1

5 dicembre

Prima Gruppo E-Seconda Gruppo F, ore 16, Rai 1

Prima Gruppo G-Seconda Gruppo H, ore 20, Rai 1

6 dicembre

Prima Gruppo F-Seconda Gruppo E, ore 16, Rai 1

Prima Gruppo H-Seconda Gruppo G, ore 20, Rai

Quarti di finale

9 dicembre

ore 16.00 e ore 20 su Rai 1

10 dicembre

ore 16.00 e ore 20 su Rai 1

Semifinali

13 dicembre

ore 20.00 su Rai 1

14 dicembre

ore 20.00 su Rai 1

Finale terzo e quarto posto

17 dicembre

ore 16.00 su Rai 1

Finale Mondiale

18 dicembre

ore 16.00 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG