Ecco dove vedere Matrimonio a prima vista 9 in streaming e in TV per non perdere neanche una puntata del programma.

Tre coppie di sconosciuti che decidono di partecipare a un esperimento sociale e di sposarsi senza essersi mai conosciuti ma senza essersi neppure mai visti: parliamo di Matrimonio a prima vista 9. Le puntate di questa seconda edizione del 2022 sono in totale 9: si val dal matrimonio fino alla scelta finale che le coppie protagoniste compiono nell’ottava puntata, la nona puntata è invece quella nominata “E poi” in cui viene raccontato cosa ne è stato dei protagonisti a distanza di diversi mesi dalla fine del programma. Vediamo ora dove vedere Matrimonio a prima vista 9 in streaming e in Tv.

Dove vedere Matrimonio a prima vista 9 in streaming e in TV

Matrimonio a prima vista 9 in TV è trasmesso come sempre, a partire dalla quarta edizione, da Real Time: a partire dal 26 ottobre 2022, ogni mercoledì sera in prima serata (dalle ore 21.20 circa) va in onda un nuovo episodio. L’unica eccezione è rappresentata dalla prima puntata che è composta da due episodi. L’episodio della scelta è trasmesso in prima TV mercoledì 7 dicembre mentre una settimana dopo, mercoledì 14 dicembre, va in onda la già citata puntata “E poi”.

Matrimonio a prima vista, fede nuziale

E dove vedere Matrimonio a prima vista 9 in streaming gratis? Dopo la messa in onda televisiva vi basterà collegarvi al sito della TV (realtime.it) per poter rivedere tutte le puntate, ma sempre sul sito ufficiale di Real Time è anche possibile vedere ogni singola puntata in diretta streaming, in contemporanea con la messa in onda televisiva.

Oltre che sul sito di Real Time, è anche possibile vedere Matrimonio a prima vista 9 in streaming su Discovery Plus. In questo caso è però necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma on demand per poter vedere questo e tutti gli altri contenuti presenti.

