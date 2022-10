Matrimonio a prima vista 9: gli spoiler sulle tre coppie del programma, ecco se stanno ancora insieme oppure no.

L’emozione per il primo incontro direttamente all’altare, lo scambio degli anelli, il viaggio di nozze, la convivenza: quelli descritti non sono alcuni momenti di un normale matrimonio ma sono quelli che hanno vissuto i protagonisti di Matrimonio a prima vista 9. E poi cosa è successo? Da mercoledì 26 ottobre 2022 su Real Time vanno in onda in chiaro le puntate della nona stagione del celebre reality ma se siete curiosi di sapere in anticipo cosa ne è stato delle varie coppie protagoniste non vi resta che continua a leggere questo articolo.

Matrimonio a prima vista 9… e poi: gli spoiler sulle coppie

Iniziamo dalla coppia formata da Carolina Manfrin e da Lucas Vianini: tra i due non è scattato il colpo di fulmine. Anzi. Soprattutto Carolina non è stata convinta del marito sin dal primo incontro e il loro rapporto si è fatto sempre più difficile con il passare dei giorni. Finale già scritto dunque? No, perché in questo caso c’è stato un vero e proprio colpo di scena.

Matrimonio a prima vista, fede nuziale

No, non sono rimasti insieme ma sono stati espulsi dal programma perché sorpresi ad accordarsi a fingere una sorta di interesse crescente per non perdere la visibilità che Matrimonio a prima vista 9 poteva dargli.

Solange Salvo e Michele D’Addetta, nonostante le reciproche titubanze iniziali, di giorno in giorno si sono sempre più avvicinati l’uno all’altra e giunti davanti al team di esperti hanno deciso di restare insieme. E dopo alcuni mesi? Niente paura, questa coppia continua a reggere e anche a distanza di mesi dalla fine del programma i due continuano a restare felicemente sposati.

Il rapporto tra Michela Bona e Alex Balbo è stato un po’ turbolento sin dall’inizio ma alla fine del programma i due hanno deciso di continuare il loro matrimonio. Tutto bene ciò che finisce bene quindi, ma non in questo caso: dopo poco i due hanno deciso di lasciarsi per via di alcune differenze caratteriali.

Ma non è finita qui perché poche settimane prima della registrazione della puntata Matrimonio a prima vista 9 e poi, Michela ha cercato un riavvicinamento al marito scusandosi anche per alcuni comportamenti. Pace fatta dunque, peccato che sia durata pochissimo: il giorno successivo alla registrazione dell’ultima puntata è nata una nuova lite tra i due che ha portato a una nuova separazione.

