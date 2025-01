Mary Poppins: ecco tutte le canzoni della colonna sonora del film

Ecco quali sono tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di Mary Poppins, uno dei film Disney di maggiore successo di sempre.

Uno dei film della Disney di maggiore successo di sempre è, senza ombra di dubbio, Mary Poppins. È uscito nel 1964 ma sta continuando a conquistare anche le nuove generazioni di spettatori, un chiaro segnale del fatto che la pellicola diretta da Robert Stevenson si sia rivelata un successo enorme, più ancora di quanto i cinque Premi Oscar vinti lasciano immaginare. A proposito degli Oscar, tra quelli che il film si è aggiudicato ci sono anche quelli per la Migliore canzone (Chim Chim Cher-ee) e la Migliore colonna sonora. Vediamo allora quali sono tutte le canzoni che compongono la colonna sonora di Mary Poppins.

Mary Poppins: la colonna sonora del film

Uno segreti del grande successo di Mary Poppins è senza ombra di dubbio la colonna sonora, alcune delle canzoni sono state dei successi internazionali conosciuti da tutti. Basti pensare a Supercalifragistichoespiralidoso o Un poco di zucchero o anche Cam-Caminì. Insomma, chi da piccolo non ha mai canticchiato almeno una volta una di queste canzoni da Julie Andrews e da Dick Van Dyke?

Julie Andrews

Qui di seguito tutte le canzoni della colonna sonora di Mary Poppins in italiano:

1) Ouverture – Mary Poppins

2) Suffragette, a noi!

3) Io vivo come un re

4) La tata perfetta

5) Un poco di zucchero

6) Com’è bello passeggiare con Mary

7) Supercalifragistichoespiralidoso

8) Stiamo svegli

9) Rido da morire

10) L’educazione dei bambini

11) Sempre, sempre, sempre

12) Due penny in banca

13) Cam-Caminì

14) Tuti insieme

15) Le amarezze della vita

16) L’acquilone

La colonna sonora è stata realizzata da Richard M. Sherman, Robert B. Sherman e Irwin Kostal e, secondo i piani originali, avrebbe dovuto comprendere anche altri brani come The Chimpanzoo, Practically Perfect e Mary Poppins Melody, che sono stati però eliminati per motivi di tempo.