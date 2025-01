Un matrimonio mostruoso: ecco le location del film

Ecco quali sono le location di Un matrimonio mostruoso, la commedia che è il sequel di Una famiglia mostruosa.

Nel 2021 usciva nelle sale cinematografiche Una famiglia mostruosa, commedia diretta da Volfango De Biasi che raccontava la storia d’amore tra una normale ragazza e un ragazzo che in realtà è un lupo mannaro, figlio di un vampiro e di una strega. E anche tutti gli altri parenti sono dei mostri. Visto il successo avuto dal film, due anni dopo è uscito il sequel, Un matrimonio mostruoso.

Le due famiglie, quella di Luna e quella di Adalberto si riuniscono per la presunta morte di Nando, il padre della ragazza: da quel momento inizieranno una serie di equivoci e momento comici. Vediamo ora quali sono le location di Un matrimonio mostruoso.

Un matrimonio mostruoso: le location del film

Così come il primo film, una Famiglia mostruosa, anche il sequel, Un matrimonio mostruoso, è stato girato principalmente a Roma e nei dintorni. La location principale è Villa Parisi a Frascati: qui nel film sono state girate le varie scene all’interno della splendida casa della famiglia di Adalberto ma nella realtà è stata la dimora, tra le altre, di Paolina Bonaparte.

Paola Minaccioni

La facciata esterna pè invece quella del Castello Chigi a Castel Fusano, sempre in provincia di Roma. Anche tutte le altre scene del film sono state girate tra la città di Roma e i comuni della provincia.

Un matrimonio mostruoso: il cast del film

La più grande novità per quel che riguarda il cast di Un matrimonio mostruoso è la presenza di Paola Minaccioni che sostituisce Lucia Ocone nel ruolo della strega Brunilde. Sono invece confermati gli altri protagonisti principali: Massimo Ghini, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei e Ilaria Spada. Tra le new entry del cast, non presenti nel primo film, ci sono Ricky Memphis, Maurizio Mattioli e Greg.