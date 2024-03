Nelle scorse ore è giunta notizia che Marta Fascina avrebbe un nuovo amore a pochi mesi dalla scomparsa di Berlusconi, ma arriva la smentita!

Dagospia ha scatenato il gossip con una notizia esplosiva: Marta Fascina, l’ex compagna di Silvio Berlusconi, si è fidanzata. “Arcore mormora, Milano conferma: Marta Fascina si è fidanzata!“, recita il titolo che ha fatto scalpore sul web.

La notizia in poche ore ha fatto il giro del web scatenando migliaia di commenti e reazioni, in particolar modo da parte dei sostenitori dell’ex Cavaliere. Ma adesso è arrivata la smentita della stessa Fascina. Ecco che cosa ha dichiarato.

Marta Fascina è fidanzata? La smentita a Dagospia

Il sito di gossip aveva annunciato: “A rubare il cuore della fu vedova inconsolabile di Silvio Berlusconi non sarebbe un politico, né un personaggio pubblico. La famiglia Berlusconi avrebbe persino preso un appartamento a Milano per lei e il suo nuovo amore. Si vocifera che in questi giorni si stia lavorando all’arredamento della nuova magione“.

Funerali Silvio Berlusconi – Marta Fascina

Ma a poche ore dall’annuncio è giunta la smentita della compagna di Silvio Berlusconi.

“La notizia per la quale mi sarei fidanzata o che ci sarebbe un nuovo amore nella mia vita è totalmente infondata. Quanto all’acquisto di un nuovo appartamento, si tratta semplicemente di una valutazione che sto facendo per un membro della mia famiglia” ha dichiarato la deputata di Forza Italia.

Marta Fascina pensa ancora a Silvio Berlusconi

La notizia bomba sganciata da Dagospia aveva fatto storcere il naso di molte persone considerando che solamente pochi giorni fa la Fascina aveva pubblicato nuovi post dedicati al suo ex compagno Silvio Berlusconi.

Ancora oggi, infatti, a nove mesi dalla morte del noto imprenditore e politico, Marta Fascina continua a ricordarlo con post romantici, come quello pubblicato il 19 marzo in cui scriveva “Uniti per l’eternità“.