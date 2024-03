Anita Olivieri svela verità sulla presunta relazione con l’autore del Grande Fratello e chiarisce la polemica con Perla Vatiero.

Anita Olivieri è stata una delle protagoniste della Casa del Grande Fratello che più ha fatto discutere. La concorrente ha generato scintille e liti con Beatrice Luzzi ma è stata anche al centro di importanti vicende amorose. Tuttavia, le sue contraddizioni non sono passate inosservate, alimentando sospetti su una presunta relazione con un autore del reality.

Durante la sua permanenza all’interno della Casa più spiata d’Italia hanno iniziato a circolare voci sulla presunta relazione tra Anita e un autore del GF. Ma quanto c’è di vero? Adesso è la stessa gieffina a rivelare tutta la verità.

Anita Olivieri raccolta la verità sulle voci sul suo conto

Le voci sulla relazione con l’autore del GF sono state smentite da Angelica Berardi, ma ora è tempo di chiarimenti diretti da parte di Anita Olivieri stessa, che ha affrontato il “autore gate” su Instagram.

In tono ironico Anita aveva detto nelle storie Instagram: “Io vorrei sapere quale è il segreto del gioco…Farsi un autore, avere la mamma autrice, compagno che lavora in Mediaset, far vedere le te**e al regista. Mi pare abbastanza, no?” facendo un chiaro riferimento alle voci che circolavano sul suo conto.

Grande Fratello 2023 logo

Con queste parole la gieffina ha smentito, quindi, le voci sulla presunta relazione con uno degli autori del reality.

Anita Olivieri parla del rapporto con Perla Vatiero

Anche il rapporto con Perla Vatiero ha destato curiosità, con il presunto follow-unfollow su social media. Tuttavia, Anita smentisce qualsiasi malinteso, chiarendo che la situazione è stata solo frutto di un momento di confusione post-Casa.

Ha, infatti, chiarito ai suoi follower: “Ragazzi siamo usciti da poco dalla Casa, non abbiamo avuto il tempo di ragionare e capire cosa fare. Io e Perla ci siamo sentite, le ho detto che neanche sapevo che non la seguivo sui social“.