Monia La Ferrera e Josh Rossetti si sono innamorati in fretta ma dopo le polemiche sembra che tra i due sia finita. Gli indizi social.

Josh Rossetti ha fatto molto parlare di sé nelle ultime ore, e dopo la rissa sfiorata e l’aggressione verbale in diretta radiofonica, adesso la fidanzata Monia La Ferrera ha deciso di rompere il silenzio.

Ha fatto molto discutere l’atteggiamento del fratello di Greta Rossetti dopo la finale del Grande Fratello, quando si è scagliato contro l’auto di Massimiliano Varrese sferrando pugni e calci. Non sono bastate le scuse pubblicate il giorno seguente sul suo profilo Instagram perché poche ore dopo ha avuto un altro grave scivolone minacciando Gabriele Parpiglia in diretta radiofonica.

Ma adesso parla Monia La Ferrara. Ecco cosa ha detto.

È finita tra Monia La Ferrera e Josh Rossetti? Il post social

Nelle scorse ore sul profilo della fidanzata di Rossetti è apparsa una storia Instagram. “Ciao a tutti, ho mantenuto il silenzio fino ad ora per cercare di metabolizzare il tutto e farmi chiarezza, per quanto possibile, ma ora sento il bisogno di esprimermi su quanto accaduto, per mera esposizione dei fatti: Lunedì notte, dopo la puntata, siamo rimasti tutti nello studio per oltre un’ora. Nonostante la possibilità di confrontarsi, in quel frangente non è accaduto nulla. All’uscita dallo studio, quando eravamo circondati dai fan e dai fotografi, sono stata provocata in modo decisamente spiacevole con parole e applausi di scherno” scrive l’ex gieffina.

Ha, poi, concluso: “Riguardo all’episodio avvenuto ieri durante il programma Turchesando, mi dissocio con molto dispiacere dalle frasi e dai torni estremamente gravi rivolti a Parpiglia, tengo però a precisare che non sono persona coinvolta nei fatti. Vi prego quindi di rispettare questa situazione estremamente delicata per me e per la mia famiglia. Un abbraccio, Monia“.

L’influencer ha, infine, pubblicato un post Instagram che lascia intendere che la storia con Josh Rossetti si sia conclusa.

Monia La Ferrera e Josh Rossetti: il dubbio del fan

Per i fan della coppia non è ancora chiaro se la storia d’amore tra Monia La Ferrera e Josh Rossetti sia finita o meno.

Tuttavia, nel post Monia scrive: “Nessuna donna deve giustificare la violenza da parte di un uomo, verbale, psicologica o fisica che sia“. Come andrà a finire la storia tra i due?