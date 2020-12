Mario Balotelli è una furia: un vandalo gli ha distrutto la macchina. Infuriato come non mai, il calciatore giura vendetta.

Mario Balotelli è stato vittima di un vandalo che ha distrutto parte della sua costosissima macchina. Il calciatore, attraverso il suo profilo Instagram, ha condiviso con i follower uno sfogo dal sapore amaro. Dopo aver scoperto il misfatto, Super Mario ha mostrato lo scherzetto che gli ha tirato qualche mente malata.

Non solo, Balotelli promette vendetta al delinquente che ha danneggiato in quel modo la sua automobile. Ovviamente, il calciatore non sa chi sia, ma, se mai dovesse scoprirlo, gli consiglia di “pregare“.

Mario Balotelli: auto distrutta dai vandali

Ore di tensione per Balotelli, vittima di un vandalo che ha distrutto la sua automobile. Il fattaccio è andato in scena a Monza e Super Mario ha condiviso con i fan alcune Instagram Stories in cui mostra quanto accaduto. Nel filmato in questione, la sua macchina appare visibilmente danneggiata.

Mario Balotelli

Nello specifico, il vetro della portiera destra è divelto e l’abitacolo è pieno di frammenti. Il finestrino lato passeggero è stato letteralmente mandato in frantumi e Mario è arrabbiato come non mai. “Io lo so che tu… TU chiunque tu sia, verrai a conoscenza di questo messaggio… Io ti dico soltanto prega”, scrive infuriato Mario.

Lo sfogo di Super Mario

Lo sfogo di Balotelli non termina qui. Il calciatore, infatti, minaccia di vendetta il responsabile dell’atto vandalico. Si legge:

“Prega tanto e bene che io non venga mai a sapere chi tu sia perché ti farò perseguitare a vita dalla legge, siccome in altri modi ‘non si può'”.

Giustamente infuriato, promette vendetta a colui che gli ha giocato questo brutto scherzo. Il calciatore non ha aggiunto altro, ma dalle sue parole si coglie che dovrebbe aver presentato regolare denuncia presso le forze dell’ordine. La stessa, ovviamente, sarà stata esposta contro ignoti e non contro qualcuno in particolare. Al momento, quindi, Mario Balotelli si ritrova con l’automobile distrutta e l’amaro in bocca. Tra l’altro, questo è per lui un periodo molto difficile: non ha ancora trovato una squadra con cui giocare, per cui la sua carriera è in bilico.