Miss Italia è uno dei concorsi di bellezza più famosi del Bel Paese, e tante attrici, showgirl e conduttrici oggi famose vi sono passate (pur non avendo vinto).

Pur non essendo una tappa obbligata verso il mondo dello show business, è fuor di dubbio che Miss Italia rappresenti un ottimo trampolino di lancio, e infatti molte delle donne più famose d’Italia sono passate proprio per il concorso quando erano ancora giovanissime e affatto famose. Scopriamo quali sono le vip insospettabili che hanno partecipato al famoso concorso di bellezza all’esordio della loro carriera.

Miss Italia: le vip che hanno partecipato senza vincere

Simona Ventura ha preso parte a Miss Italia nel 1986. In seguito la conduttrice sarà al timone del famoso concorso di bellezza per ben due volte, e si tratta di uno solo degli innumerevoli programmi da lei condotti nel corso della sua sfavillante carriera.

Spero che stasera possa essere scoperta una nuova star come Simona Ventura!#MissItalia @Miss_Italia pic.twitter.com/A8UwrDnkyn — Ragazzo Comune 🏳️‍🌈 (@RAGAZZO_COMUNE) September 20, 2015

Claudia Pandolfi è arrivata alle finali della 52esima edizione di Miss Italia. Non vinse in concorso, ma senza dubbio le servì ad essere notata da Michele Placido che la volle come attrice nel film Le Amiche del Cuore. Oggi è uno dei volti più apprezzati del cinema italiano.

Miss Italia 1991- al centro Claudia Pandolfi finalista nazionale per la Regione Lazio Pubblicato da Miss Italia Lazio su Lunedì 26 marzo 2012

Ilary Blasi partecipò al concorso nel 1998, ma non fu la vincitrice. Oggi è comunque una delle showgirl più famose d’Italia e senza dubbio il concorso le spalancò le porte del successo (consentendole anche d’incontrare quello che sarebbe diventato suo marito, Francesco Totti).

Ilary BLASI, da Miss Italia al successo in TV… Partecipa anche tu al nostro concorso…Per iscriverti : http://www.missitalia.it/concorso/partecipa.php Pubblicato da Miss Italia Lazio su Mercoledì 29 aprile 2015

Caterina Balivo è senza ombra di dubbio una delle conduttrici più amate della tv e prese parte al concorso (senza vincere nonostante la sua straordinaria bellezza) nel 1999, a soli 19 anni.

Tra i volti famosi che hanno preso parte a Miss Italia senza vincere vi sono anche Carmen Russo (che partecipò all’edizione del 1974 venendo però scartata per la sua giovane età) e Sabrina Salerno, che gareggiò all’edizione del 1984.