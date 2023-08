Potrebbe esserci l’intervento di Maria De Filippi nella crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Ecco cosa farà la Queen di Mediaset.

Sono stati i più chiacchierati delle ultime settimane Belen Rodriguez e Stefano De Martino e, ancora oggi, sul loro rapporto, dato in crisi se non addirittura finito, si è detto tanto. Eppure, adesso, pare esserci una novità che riguarderebbe il possibile intervento di chi conosce entrambi molto bene. Di chi si tratta? Di Maria De Filippi…

Maria De Filippi interviene nella crisi tra Belen e De Martino?

Maria De Filippi

Sebbene sicuramente abbia tanto da fare in vista della nuova stagione televisiva, le ultime indiscrezioni parlano della Queen di Mediaset pronta ad intervenire nella crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Da quanto si apprende da Nuovo, infatti, Maria conosce molto bene entrambi ed è molto legata ai due ragazzi che, di fatto, ha visto crescere negli anni.

In particolare il settimanale scrive: “Maria per loro è come una mamma, sa che sono due teste calde che ogni tanto si scontrano e farà di tutto per farli riconciliare“.

In passato, quando c’era stata l’ennesima crisi tra i due, proprio la presentatrice di Amici, Uomini e Donne e C’è posta per te aveva detto riguardo ai due: “Con lui ho un ottimo rapporto. So com’è fatto. La sua normalità è combinare guai, se non fa pasticci non è lui. E io so perfettamente che ogni volta che viene a trovarmi sta per farne di nuovi”.

Anche sull’argentina c’erano state parole da “mamma”: “Lei ha una qualità speciale: sa emozionarsi sempre, è rimasta un po’ bambina nel cuore. A nessuno mai fa pesare quanto sia bella, si mette costantemente all’altezza degli altri. E sostiene sempre le donne”.

E chissà che davvero non possa esserci lo zampino della De Filippi nell’ennesimo ritorno di fiamma tra i due…

Di seguito, invece, l’ultimo post Instagram che vede il conduttore e la showgirl insieme: