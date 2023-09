Ecco quali sono le location di Maria Corleone, la fiction di Canale 5 con protagonista Rosa Diletta Rossi.

Mercoledì 13 settembre 2023 debutta su Canale 5 Maria Corleone, la fiction che ha come protagonista una ragazza siciliana che si è trasferita a Milano per lavorare nel mondo della moda e allontanarsi anche dalla propria famiglia mafiosa. Alcuni eventi, però, la porteranno ad avvicinarsi sempre di più a quel mondo nel quale è cresciuta e a cui è cercato di sfuggire scegliendo una vita differente. Vediamo ora quali sono le location di Maria Corleone.

Maria Corleone: le location della fiction

Come è facile immaginare, è la Sicilia la regione che ha ospitato la maggior parte della riprese degli episodi (quelle della prima stagione sono otto) di Maria Corleone. In particolare il regista, le attrici, gli attori e tutti gli addetti ai lavori hanno girato a Palermo e nel piccolo paese di Aspra, una frazione di Bagheria: è in questi due luoghi che sono girate quasi tutte le riprese della fiction.

Rosa Diletta Rossi

La Sicilia è non è però l’unica regione ad aver ospitato le varie riprese di Maria Corleone. Sono state girate alcune scene anche presso l’aeroporto di Fiumicino, in provincia di Roma. Non mancano poi le scene girate a Milano, città nella quale inizialmente vediamo vivere e lavorare la protagonista.

Alcune scene sono state girate anche all’estero, in particolare a New York, negli Stati Uniti.

Maria Corleone: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo della protagonista principale, ovviamente la Maria Corleone che dà il titolo alla fiction, è Rosa Diletta Rossi. Il marito, Luca Spada, è invece impersonato da Alessandro Fella.

Nel cast della fiction Maria Corleone troviamo poi anche Fortunato Cerlino, Christina Burruano, Alessandro Mario, Emmanuele Aita, Federica De Cola, Tosca D’Aquino, Aglaia Mora, Vittorio Magazzù e Vladimir Randazzo.