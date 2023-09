Ecco dove vedere Matrimonio a prima vista 11 in streaming e in TV per non perdere neanche una puntata del programma.

Mercoledì 11 settembre 2023 inizia Matrimonio a prima vista 11, la nuova edizione del reality in cui tre coppie di perfetti sconosciuti si sposano senza essersi mai visti e conosciuti in precedenza. Nasceranno davvero delle storie d’amore in grado di proseguire anche dopo il sì e, soprattutto, dopo la fine del programma? Lo scopriremo solamente vedendo tutte le puntate del reality. A tal proposito, ecco dove vedere Matrimonio a prima vista 11 in streaming e in TV.

Dove vedere Matrimonio a prima vista 11 in streaming e in TV

Dalla quarta edizione in poi, a trasmettere in TV e in chiaro il reality è Real Time. E anche Matrimonio a prima vista 11 non fa certo eccezione. Come detto in precedenza, la prima puntata di questa nuova edizione in chiaro va in onda mercoledì 13 settembre 2023: ai fan del programma non resta che collegarsi sul canale 31 del digitale terrestre ogni mercoledì sera.

Coppia sposi matrimonio

Ma si può anche vedere Matrimonio a prima vista 11 in streaming? La risposta è ovviamente sì e ci sono addirittura due soluzione: la prima è sulla piattaforma Discovery Plus, ma solamente chi ha sottoscritto un abbonamento può accedere alle puntate così come a tutti gli altri contenuti on demand che sono a disposizione.

E per vedere Matrimonio a prima vista 11 in streaming gratis c’è una soluzione o è necessario abbonarsi a Discovery Plus? Nessuna paura, una soluzione c’è. Dopo la messa in onda televisiva vi basterà collegarvi al sito della TV (realtime.it) per poter rivedere tutte le puntate, ma sempre sul sito ufficiale di Real Time è anche possibile vedere ogni singola puntata in diretta streaming, in contemporanea con la messa in onda televisiva.