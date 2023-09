Ecco tutto quello che c’è da sapere su Matrimonio a prima vista 11: dalle coppie alle puntate, tutto sulla nuova edizione del reality.

Generalmente sono la primavera e l’estate le stagioni nelle quali si celebrano i matrimoni ma per quelli di Matrimonio a prima vista 11 il momento giusto è verso la fine dell’estate e l’autunno: da mercoledì 13 settembre 2023 inizia infatti la nuova edizione del reality nel quale tre coppie di sconosciuti si sposano senza essersi mai conosciuti né visti in precedenza: le coppie formate dagli esperti dureranno?

Matrimonio a prima vista 11: le coppie

Andiamo allora a scoprire nel dettaglio chi sono i sei protagonisti di Matrimonio a prima vista 11.

Matrimonio a prima vista, fede nuziale

La prima protagonista è Valentina Mangili. Ha 29 anni, è di Bergamo e ha a lungo lavorato come animatrice nei villaggi turistici in giro per il mondo. Ama il ballo, i viaggi e la sorella a cui è fortemente legata.

Valentina si sposa con Alessandro D’Agate, un ragazzo di 26 anni di Milano che lavora come analista e programmatore informatico. Anche lui è molto legato alle due sorelle ma anche al calcio.

La seconda protagonista femminile di Matrimonio a prima vista 11 è Sonia Liverani, una ragazza di 27 anni di Faenza che di lavoro disegna e lancia la produzione di elettrodomestici. Adora i cavalli.

Sonia si sposa con Alberto Miliziano, un ragazzo di 28 anni di Nova Milanese, amante dello sport e che lavora come osteopatia. Ha anche un’altra grande passione: quella per la musica, non a casa si diverte a fare il DJ.

La terza e ultima protagonista femminile di Matrimonio a prima vista 11 è Gianna Di Rosa, una ragazza di 28 anni di Eraclea, laureata in giurispeunseza e che lavora come addetta al personale in una grande azienda. Ha diverse passioni: quella per la palestra, quella per la pittura e ama lavorare all’uncinetto.

Infine, l’ultimo protagonista di Matrimonio a prima vista 11 è Juanchi Sanchez, un ragazzo di 35 della Repubblica Domenicana che vive in Italia da quando era un bambino. Amante dello sport, sta studiando per diventare un interior design.

Matrimonio a prima vista 11: gli esperti

Oltre ai novelli sposi, gli altri protagonisti di Matrimonio a prima vista 11 sono gli esperti che formano le coppie: ancora una volta troviamo Mario Abis, Nada Loffredi e Andrea Favoretto.