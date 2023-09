Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di martedì 12 settembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di martedì 12 settembre la partita di calcio Italia-Ucraina per le qualifiche agli europei 2024 ha ottenuto il numero maggiore di ascolti e ha dunque penalizzato le altre reti generaliste. I palinsesti degli altri canali hanno offerto soprattutto film e qualche replica ottenendo numeri nettamente più bassi. Vediamo nel dettaglio i dati auditel.

pallone calcio rete gol

Sul podio: il calcio al primo posto

La partita di calcio per le qualificazioni Euro 2024 Italia-Ucraina in onda su Rai 1 ha registrato 7.688.000 spettatori pari a uno share del 38,1%. Su Canale 5 il film Brooklyn ha interessato 1.457.000 telespettatori pari all’8% di share. The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo in onda su Italia 1 ha invece ottenuto uno share del 7,4% con 1.245.000 spettatori.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Bianca Berlinguer con il suo È sempre Carta Bianca su Rete 4 ha totalizzato uno share del 7% con 939.000 spettatori. Su Rai 2 la serie tv Il respiro della libertà ha registrato 598.000 spettatori pari a uno share del 3,7%. Su La 7 The Women ha interessato 421.000 spettatori e ottenuto uno share del 2,3%.

Filorosso su Rai 3 ha registrato 331.000 telespettatori con il 2,2% di share. Infine su Tv 8 le repliche di Pechino Express – La via delle Indie ha ottenuto uno share del 3,2% e interessato 359.000 spettatori e sul Nove Se Dio vuole ha registrato 267.000 spettatori con uno share dell’1,5%.