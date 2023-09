Dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere su Maria Corleone, la fiction di Canale 5 con protagonista Rosa Diletta Rossi.

Il titolo è Maria Corleone ed è una delle grandi novità di Canale 5 del 2023 per quanto riguarda le fiction. Una serie TV completamente la cui prima stagione è composta da 8 episodi (trasmessi in quattro puntate), tutti della durata di 50 minuti, ed è diretta da Mauro Mancini (ma nasce da un’idea di Pietro Valsecchi). Dalla trama al cast (ma anche la data di uscita), vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Maria Corleone.

Quando inizia Maria Corleone? L’uscita della serie TV

I primi due episodi di Maria Corleone sono trasmessi in prima serata da Canale 5, a partire dalle ore 21.25 circa, mercoledì 13 settembre 2023. La serie Tv andrà in onda per quattro settimane (ogni volta verrà trasmessi due episodi) sempre al mercoledì sera.

Rosa Diletta Rossi

Maria Corleone: la trama della serie TV

Maria Corleone è una stilista siciliana, cresciuta in una famiglia mafiosa, che ha si è trasferita però a Milano e ha scelto di prendere le distanze dalle attività criminali della sua famiglia, tanto da essere anche sposata con un procuratore.

Quando però resta coinvolta in un attentato, decide di collaborare con i boss della mafia siciliana per difendere l’onore della propria famiglia, anche a costo di mettere a rischio la propria vita e quella dei suoi cari, dal marito al figlio.

Maria Corleone: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo della protagonista principale, Maria Corleone, è Rosa Diletta Rossi. Il marito, Luca Spada, è invece impersonato da Alessandro Fella.

Nel cast della fiction Maria Corleone troviamo poi anche Fortunato Cerlino, Christina Burruano, Alessandro Mario, Emmanuele Aita, Federica De Cola, Tosca D’Aquino, Aglaia Mora, Vittorio Magazzù e Vladimir Randazzo.