Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti tv nella serata di mercoledì 13 settembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di mercoledì 13 settembre i palinsesti delle varie reti generaliste hanno offerto diverse tipologie di programmi, dalle serie tv con l’esordio di Maria Corleone a film come Interstellar, ma anche attualità con Fuori dal coro e Chi l’ha visto? che è tornato con la nuova stagione. Vediamo però nel dettaglio come sono andati gli ascolti dei vari canali. Ecco i dati auditel!

Rosa Diletta Rossi

Sul podio: ‘Maria Corleone’ al primo posto

Al primo posto come numero di ascolti troviamo l’esordio su Canale 5 della fiction Maria Corleone interpretata da Rosa Diletta Rossi che ha totalizzato uno share del 16,5% con 2.753.000 spettatori. Su Rai 1 Lucio per amico – Ricordando Battisti ha registrato 2.263.000 spettatori pari al 13,8% di share. La prima puntata di Chi l’ha visto? su Rai 3 ha interessato 1.348.000 spettatori e ottenuto uno share del 10,08%.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Fuori dal coro su Rete 4 ha registrato 917.000 spettatori pari a uno share del 7,2%. Su Italia 1 Interstellar ha interessato 796.000 spettatori con uno share del 5,9%. Su Rai 2 la serie tv Il respiro della libertà ha ottenuto uno share del 4,6% con 700.000 spettatori.

Su La 7 The Eagle ha interessato 576.000 spettatori e ottenuto uno share del 3,4%. Infine su Tv 8 Name that tune – Indovina la canzone ha registrato 335.000 spettatori pari al 2,3% di share invece sul Nove il film I pinguini di Mr. Popper ha ottenuto 238.000 spettatori e uno share dell’1,4%.