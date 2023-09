Ecco quali sono le location di La voce che hai dentro, la fiction di Canale 5 con protagonista Massimo Ranieri.

Massimo Ranieri torna a recitare e lo fa con La voce che hai dentro, la fiction di Canale 5 che va in onda a partire da giovedì 14 settembre 2023 (gli episodi della prima stagione sono in totale 8, divisi in 4 puntate, in onda una a settimana). La storia raccontata è quella di Michele Ferrara, un produttore discografico di Napoli che esce dal carcere dopo 10 anni, dopo una condanna ingiusta per omicidio. Una volta tornato libero cerca di riconquistare la fiducia delle persone intorno a lui ma anche di salvare la casa discografica della famiglia. Vediamo ora quali sono le location di La voce che hai dentro.

La voce che hai dentro: le location della serie TV

Dal riassunto della trama fatto in precedenza, si può facilmente intuire come la città di Napoli abbia un ruolo importane in La voce che hai dentro: nel capoluogo della Campania si sono svolte le riprese di molte scende delle varie puntate e tra le location troviamo anche la Galleria Umberto I.

Massimo Ranieri

Ma Napoli non è l’unica città ad aver ospitato le riprese di La voce hai dento: tra le città che hanno ospitato il regista, gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori della serie TV troviamo anche Roma e Orvieto. In particolare, tra le location scelte nella cittadina umbra ci sono il Duomo, le vie del centro storico e il teatro Mancinelli, utilizzato anche per la riproduzione degli interni.

La voce che hai dentro: il cast della serie TV

Come detto in precedenza, il protagonista principale di La voce che hai dentro è Massimo Ranieri, che interpreta il ruolo del produttore Michele Ferrara. Nel cast della fiction di Canale 5 troviamo poi anche Maria Pia Calzone, Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Giulia D’Aloia, Gianfranco Gallo, Ruben Rigilli e Nando Paone.