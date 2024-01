Situazione sentimentale decisamente complicata per Marco Mengoni. Il vincitore di Sanremo 2023 ha svelato tutto sul suo privato…

Amato e apprezzato sia dal punto di vista umano che da quello professionale, Marco Mengoni si è raccontato in una recente intervista a Repubblica durante la quale ha avuto modo di spiegare i suoi segreti in amore. Il vincitore di Sanremo 2023 con il brano ‘Due vite’ è, finalmente, uscito allo scoperto spiegando se è fidanzato o meno.

Marco Mengoni e il rapporto con l’amore

Marco Mengoni

Mengoni ha subito risposto alle domande private. In modo particolare a quelle relative alla sua attuale situazione sentimentale: “L’amore? No, non l’ho trovato. Sto ancora cercando l’amore”, ha detto l’artista.

Sui motivi per cui ancora non lo abbia trovato, il cantante ha ammesso di avere qualche problematica: “Dipende da un sacco di fattori, ci lavoro con la mia terapeuta, voglio andare a una visione meno assolutista del mondo. Non sei solo perché lavori tanto, è per un insieme di cose, non c’è un capro espiatorio. Forse è per questo che scrivo canzoni malinconiche. Vorrei innamorarmi tutti i giorni, sentire la botta allo stomaco. Da un po’ non provo questa sensazione, il mio ’emotivogramma’ è piatto. Poi mi abituo a stare solo e sono un solitario: costruisco mobili, curo le piante, vado al cinema e viaggio da solo”.

Al Tg1, invece, il cantante ha aggiunto facendo un parallelo tra sport e musica con riferimento alla vittoria di Sinner all’Australian Open: “I campioni sono chi ha cambiato la storia della musica come per esempio Battisti. Sanremo? Non sono sereno perché vado a fare qualcosa che non faccio di solito. Sto studiando come se fosse un grande esame all’università”.

