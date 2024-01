Dopo aver annunciato di essere alle prese con una rara malattia, Costantino Vitagliano si è preso un momento intenso a livello spirituale.

Il re dei tronisti Costantino Vitagliano sta affrontando un periodo molto complicato della propria vita. L’uomo, infatti, ha raccontato alcune settimane fa di essere alle prese con una rara malattia su cui i medici, ancora, non hanno bene chiare le idee. Ecco perché, in un momento di grande intimità spirituale, l’ex volto del programma di Maria De Filippi ha deciso di chiedere “aiuto” a Padre Pio.

Costantino Vitagliano si “affida” a Padre Pio

Costantino Vitagliano

Attraverso il proprio profilo Instagram, Vitagliano ha fatto vedere si essersi recato a San Giovanni Rotondo in pellegrinaggio nel Santuario di Padre Pio. Il 49enne ha pubblicato una foto accanto alla statua del Santo. La didascalia è un chiaro ed emblematico messaggio che fa comprendere meglio il suo stato emotivo: “Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere”.

Costantino, dopo aver condiviso lo scatto, ha ricevuto una valanga di commenti d’affetto da parte di chi lo segue che gli ha augurato pronta guarigione e ha apprezzato la sua scelta di avere un momento di fede importante.

L’ex tronista, sulla sua salute, aveva detto dall’ospedale alcune settimane fa: “A distanza di un mese, finalmente la notte dormo se Dio vuole. Quindi io voglio essere schietto e sincero, come sono sempre stato. Se non rispondo è perché esattamente non so cosa rispondervi. Non so ancora che cosa ho“. Al netto di tali dichiarazioni, l’uomo aveva sottolineato come la malattia che lo ha colpito sia una cosa rara e che per comprenderne di più, i medici sarebbero dovuti andare a tentativi per farlo stare meglio.

Di seguito anche il post Instagram dello storico tronista di Uomini e Donne: