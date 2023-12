Preoccupano ancora le condizioni di salute di Costantino Vitagliano che dall’ospedale ha dato alcuni aggiornamenti. Ecco come sta.

Una malattia rara per la quale non si riesce a trovare una cura. Questa, in sintesi, la motivazione per cui Costantino Vitagliano si trova in ospedale ormai da diverse settimane. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva lanciato un primo allarme alcuni giorni fa e ora, anche per rispondere ad alcuni rumors, ha dato ulteriori aggiornamenti, in realtà non proprio positivi.

Come sta Costantino Vitagliano: gli aggiornamenti

Costantino Vitagliano

Nei giorni scorsi, Vitagliano aveva raccontato di trovarsi in ospedale per far fronte ad una malattia rara per la quale, ad oggi, non sembra esserci una cura. Una situazione che ha creato in lui, così come in tutte le persone che lo seguono, forte agitazione.

In tal senso, l’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto dare nuovi aggiornamenti. “Molti di voi mi chiedono… Diciamo che hanno trovato e stanno provando una terapia che sto facendo da due giorni e da due giorni dormo”, ha detto Costantino.

Infatti, a quanto pare, l’uomo non riusciva a dormire e, quindi, a recuperare le forze: “A distanza di un mese, finalmente la notte dormo se Dio vuole. Quindi io voglio essere schietto e sincero, come sono sempre stato. Se non rispondo è perché esattamente non so cosa rispondervi. Non so ancora che cosa ho”.

Da qui anche la conclusione decisamente rassegnata, almeno per adesso: “Se è una cosa rara, capirete anche voi, ci saranno da fare vari tentativi. Vediamo se questo tentativo, con questa cura che mi stanno facendo da due giorni funziona”.

La speranza è che Vitagliano possa riprendersi al più presto e che i medici riescano ad aiutarlo a combattere questa problematica di salute allarmante.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’ex tronista dall’ospedale per rispondere ad alcune notizie false sul suo conto circolate nei giorni precedenti: