Com’è e dove si trova la casa di Mara Maionchi? La produttrice discografica vive in un appartamento in periferia.

Personaggio influente del panorama musicale italiano, Mara Maionchi negli ultimi anni è diventata anche un personaggio televisivo molto amato. Forse è per questo che da lei ci si aspetterebbe una maxi villa da sogno. Invece, vive in un appartamento situato in periferia, che sa di normalità.

Mara Maionchi: com’è e dove si trova la sua casa

Classe 1941, Mara Maionchi è nata il 22 aprile a Bologna. Sposata dal 1976 con Alberto Salerno, i due vivono da tantissimi anni a Gorgonzola, nella periferia di Milano. Considerando che stiamo parlando di una coppia di importanti produttori discografici, viene spontaneo pensare che la loro casa sia una maxi dimora extra lusso. La realtà, però, è completamente diversa.

Mara e Alberto vivono in un appartamento normalissimo, lo stesso che occupa la gente comune. Anche gli interni non nascondono nessun dettaglio eccessivo. Sia chiaro, questo non significa che la casa sia brutta o impersonale. Al contrario, la dimora della Maionchi trasmette un grande calore solo a guardare le foto postate sui social.

Il primo dettaglio che salta all’occhio sono i colori delle pareti. Il salone, stanza particolarmente ampia, è giallo senape. Divani, poltrone in tessuto e quadri alle pareti.

Spicca anche una consolle di antiquariato con qualche soprammobile particolare, alcuni in ceramica. Niente è fuori posto e ogni oggetto appare in sintonia.

La dimora della Maionchi sa di normalità: una rarità tra i Vip

La stanza maggiormente condivisa sui social è il salone, luogo dove probabilmente Mara trascorre gran parte del suo tempo libero. E’ qui, non a caso, che c’è una grande libreria con cd, dischi e premi ricevuti durante la carriera. Ovviamente, non manca il televisore.

Un’altra stanza che qualche volta finisce sui social è la cucina, dove la Maionchi si diletta ai fornelli. Le pareti sono sempre senape e c’è un grande tavolino con piano in vetro. In tutta la casa, i pavimenti sono in parquet e ci sono anche diversi tappeti persiani.