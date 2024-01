Microsoft ha fatto un importante annuncio: a breve, la tastiera dei Pc verrà rivoluzionata. Vediamo cosa e quando cambierà.

Dopo trent’anni dall’ultima modifica, Microsoft ha annunciato un nuovo cambiamento per la tastiera dei Pc. L’azienda ha deciso di introdurre l’intelligenza artificiale, dedicandole il tasto Copilot. Vediamo quando e cosa cambierà.

Microsoft annuncia la rivoluzione della tastiera dei Pc: arriva il tasto Copilot

Durante la fiera Consumer Electronic Show, in programma a Las Vegas fino al 12 gennaio 2024, Microsoft ha annunciato un importante cambiamento. A breve, dopo trent’anni dall’ultima modifica, la tastiera dei Pc verrà rivoluzionata. Questo significa che gli utenti che utilizzano personal computer con sistema Windows si ritroveranno una nuova funzione, strettamente collegata all’intelligenza artificiale.

Nello specifico, la nuova tastiera dei Pc a marca Microsoft avrà un nuovo tasto, il Copilot, che permetterà di sfruttare al massimo le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Si tratta di un vero e proprio assistente virtuale che, grazie all’apprendimento automatico, può aiutare a svolgere diverse attività, come: scrittura di documenti, creazione di presentazioni, gestione delle email e navigazione web.

Microsoft: come funziona e quando arriva il tasto Copilot

Il tasto Copilot avrà la forma di un anello aperto e sarà posizionato accanto al tasto Alt, a destra della barra spaziatrice. Per attivare l’intelligenza artificiale basterà premere il pulsante, dopo di che si potrà comunicare sia tramite chat che vocalmente. La ciliegina sulla torta? Non sarà necessario aprire un’applicazione o una finestra. Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, la nuova tastiera dei Pc Microsoft dovrebbe essere messa in commercio dalla prossima primavera.

L’azienda produttrice ci ha tenuto a sottolineare che questo è soltanto il primo passo di una vera e propria rivoluzione, che mira a rendere sempre più intuitivo l’utilizzo dei personal computer.