Torna il FantaSanremo nel 2024 e porta con sé tanti nuovi bonus e malus: ecco quelli da tenere d’occhio e i più divertenti.

Il conto alla rovescia per l’inizio del Festival di Sanremo 2024 sta per terminare. Tra pochi giorni prenderà il via la quinta edizione della kermesse dedicata alla canzone italiana, la quarta abbinata al FantaSanremo, il gioco che ha conquistato tutti gli italiani. Anche in questo 2024 avremo l’opportunità di sfidare i nostri amici, di unirci alle leghe ufficiali, di vincere premi e di divertirci insieme ai cantanti che prenderanno parte alla gara.

Per comporre la squadra di FantaSanremo perfetta è però necessario, come ogni anno, fare attenzione all’aspetto più importante di tutti: i bonus e i malus. Scopriamo insieme tutte le novità di quest’anno e i più divertenti in assoluto.

FantaSanremo 2024: i nuovi bonus e malus

Come ogni anno, gli organizzatori del FantaSanremo hanno provveduto a regalare a tutti i fan del gioco più divertente dell’anno tante novità in termini di regolamento, e anche di bonus e malus. Se permangono alcuni di quelli che hanno ormai fatto la storia del fantagame, come quelli relativi ai premi, alla presenza del maestro Vessicchio o di Melozzi a dirigere l’orchestra, o a fuochi d’artificio e ballerini durante l’esibizione, non mancano alcuni nuovi bonus e malus che vale la pena conoscere.

Amadeus

Alcuni sono frutto delle novità di Amadeus nel regolamento del festival. Compaiono ad esempio i bonus per il primo e l’ultimo artista ‘presentatore’ di ogni serata (+5), e i malus relativi agli errori che l’artista ‘presentatore’ può commettere (-15 se sbaglia il titolo della canzone, -10 se sbaglia il nome dell’interprete, -5 se sbaglia quello degli autori).

Cambiano poi i bonus legati agli sponsor rispetto allo scorso anno, anche se molti di quelli presenti in queste categorie sono bonus che abbiamo già imparato a conoscere (come quello legato al primo artista che si esibisce o all’artista che dà il cinque ad Amadeus).

E come ogni anno non mancano anche i bonus relativi a fatti o circostante accadute nei Sanremo precedenti. È stato ad esempio creato il malus per chi prende a calci le rose sul palco (-50 punti), con chiaro riferimento a quanto accaduto con Blanco. In questo caso però il malus viene annullato se Gianni Morandi spazza il palco in diretta dopo l’accaduto, cosa altamente improbabile quest’anno, non essendo stato coinvolto al momento in questa edizione del Festival.

Bonus FantaSanremo 2024: i più divertenti

Se tutti i bonus e i malus legati al FantaSanremo riescono a rendere lo show televisivo ancora più avvincente e divertente, è innegabile che quelli più originali in assoluto siano quelli legati agli artisti che hanno fatto in qualche modo la storia di questo gioco, ribattezzati nel nuovo regolamento “bonus amarcord”.

Ecco l’elenco completo, che vede per protagonisti anche alcuni artisti in gara in questa edizione della kermesse:

– Bonus Dargen se l’artista indossa gli occhiali da sole (+5)

– Bonus Ariete se l’artista indossa un cappello (+5)

– Bonus Truppi se l’artista indossa una canottiera (+10)

– Bonus Emma se l’artista indossa una corona o una tiara (+10)

– Bonus Berti se l’artista indossa un outfit raffigurante capesante (+10)

– Bonus Elettra se l’artista fa twerking sul palco (+10)

– Bonus Pelù se l’artista sottrae la borsetta o altri effetti personali a uno spettatore in platea (+20)

– Bonus Morandi se l’artista spazza il palco (+18)

– Bonus Rosa se l’artista bacia una persona del pubblico (+10 ma raddoppiato se il bacio e sulla bocca e triplicato se è alla francese)

– Bonus Achille se l’artista è “sdraiato a terra come i Doors” (+10)

– Bonus Rkomi o Måneskin se l’artista regala una scapezzolata (+10)

Per conoscere la lista completa dei bonus e dei malus è possibile comunque consultare il regolamento pubblicato sul sito ufficiale del gioco o all’interno dell’app ufficiale.