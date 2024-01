L’AgCom è intervenuta sugli influencer dopo il caso Ferragni: nuove regole e sanzioni per chi non si adegua, cosa cambia in Italia.

Quello che è stato da più parti ribattezzato come ‘caso pandoro’ e che ha sconvolto il Natale di Chiara Ferragni (indagata per truffa aggravata) e dell’azienda Balocco, potrebbe avere strascichi molto importanti sulla vita di tante influencer. L’AgCom ha deciso d’intervenire sulla questione con fermezza, e ha dettato le regole che tutti coloro che vorranno lavorare in questo ambito sui social dovranno seguire, per non rischiare sanzioni anche gravi.

Lo ha annunciato la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni attraverso una nota ufficiale: “A seguito di una consultazione pubblica ampiamente partecipata, ha approvato all’unanimità le Linee guida volte a garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi“. Ecco cosa cambia nel dettaglio.

AgCom, nuove regole per gli influencer: cosa cambia

La necessità di un intervento da parte dell’Autorità per regolamentare la comunicazione degli influencer sui social parte dalla considerazione, ormai assodata, che questi ultimi vanno considerati dei “veri e propri editori“, e quindi costretti ad attenersi a regole ferree e rigide. Questo vale per tutti gli influencer che abbiano almeno un milione di follower, un tasso di engagement elevato (con rate medio pari almeno al 2%) e pubblichino almeno 24 contenuti all’anno.

Chiara Ferragni

Sempre più numerosi anche in Italia, tali professionisti della comunicazione e del marketing sui social devono attenersi alle disposizioni presenti nel Testo unico sui servizi di media audiovisivi. La prima e fondamentale disposizione è che venga evidenziata la natura pubblicitaria di un contenuto social in maniera inequivocabile. Quando l’utente incappa nel contenuto di un influencer deve, in altre parole, rendersi subito conto della sua natura commerciale.

Tra le altre novità previste nelle linee guida dell’AgCom, anche l’avvio di un Tavolo tecnico finalizzato alla definizione di un codice di condotta che dovrà essere seguito in maniera precisa dagli influencer. Per non incorrere in sanzioni, quest’ultimi dovranno essere “chiaramente individuabili e contattabili“. Un discorso che coinvolgerà anche le figure che svolgono un ruolo d’intermediazione tra influencer e aziende.

Sanzioni per non segue le regole: cosa rischiano le star dei social

Ovviamente il mancato adeguamento alle nuove regole imposte dall’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni comporterà sanzioni, anche piuttosto dure, a danno delle star dei social. Per pubblicità irregolari, come riportato da Il Giornale, le sanzioni previste vanno dai 10mila ai 250mila euro. In caso di danni ai minori, l’aggravante porterebbe a sanzioni dai 30mila ai 600mila euro.

Con questo nuovo assetto, secondo AgCom, sarà possibile indirizzare l’azione degli influencer, con un sistema di regole che permetta loro di agire in maniera trasparente e rispettosa nei confronti degli utenti.