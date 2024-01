La casa di Antonino Cannavacciuolo si trova all’interno di una struttura ricettiva da sogno e offre un panorama indimenticabile.

Considerato uno degli chef più amati d’Italia, grazie anche ai vari programmi televisivi che lo vedono protagonista, Antonino Cannavacciuolo è anche un imprenditore di successo. Non a caso, la sua casa sorge all’interno di un resort che si chiama Laqua by the Lake. Vediamo dove si trova e com’è.

Antonino Cannavacciuolo: la sua casa è nel resort Laqua by the Lake

Classe 1975, Antonino Cannavacciuolo è nato il 16 aprile a Vico Equense, in provincia di Napoli. Pur essendo molto legato alla sua città di origine, da tempo lo chef vive in Piemonte, in provincia di Novara. La sua casa, che divide con la moglie Cinzia Primatesta e i figli Elisa e Andrea, si trova sul lago di Orta, nel piccolo comune di Pettenasco.

La dimora fa parte di una struttura ricettiva che Antonino e Cinzia hanno aperto qualche tempo fa, ossia Laqua by the Lake. Il resort, di cui Cannavacciuolo cura la cucina mentre Primatesta tutto il resto, sorge proprio sulle rive del lago, a poca distanza da Villa Crespi, altra attività di famiglia.

La famiglia Cannavacciuolo occupa una parte del resort, un lotf con ampie vetrate che offrono una vista spettacolare sul lago d’Orta. Sui profili social di Antonino e Cinzia non ci sono molte immagini degli interni della loro casa, ma immaginiamo che lo stile sia lo stesso della struttura ricettiva.

Antonino Cannavacciuolo: una casa di lusso e design

Laqua by the Lake è un resort di lusso, con tanto di suite, Jacuzzi, spa e terrazze vista lago. Gli interni sono tutti curati fin nei minimi dettagli e rappresentano la perfetta fusione tra design ed eleganza. D’altronde, in uno scenario da favola come il lago d’Orta non potevamo aspettarci uno stile kitsch.

La casa della famiglia Cannavacciuolo è davvero bellissima, soprattutto per il panorama mozzafiato che offre. Le terrazze, non a caso, sono tutte abitabili, con tavolini, sedie, divani e sdraio.