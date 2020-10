Joker è un malware Android che ha colpito ben 17 applicazioni presenti su Google Play Store: ecco la lista delle app infette e la procedura per eliminare i malware.

Su Google Play Store, lo store ufficiale di Android, sono state individuate 17 applicazioni colpite da un malware battezzato come Joker. Google, il proprietario del sistema operativo Android, ha prontamente rimosso le applicazioni infette dallo store, ma non si esclude che alcuni utenti siano ancora a rischio. Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero complessivamente circa 120 mila gli utenti ad aver scaricato le app.

App Android infette: quali sono?

Gli esperti di cybersicurezza di ZScaler hanno individuato 17 applicazioni infette sviluppate per Android, sistema operativo arrivato alla versione 11. Trattandosi di software molto comuni, come lo scanner PDF, sono numerosi gli utenti ad aver effettuato il download. Ecco la lista delle app Android colpite dal malware Joker:

– All Good PDF Scanner

– Mint Leaf Message-Your Private Message

– Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons

– Tangram App Lock

– Direct Messenger

– Private SMS

– One Sentence Translator – Multifunctional • Translator

– Style Photo Collage

– Meticulous Scanner

– Desire Translate

– Talent Photo Editor – Blur focus

– Care Message

– Part Message

– Paper Doc Scanner

– Blue Scanner

– Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF

Danni causati dal malware per Android

Joker è stato individuato per la prima volta a settembre 2019, quando aveva colpito ben 24 app presenti in Google Play Store (scaricate da 500 mila persone). Questo malware può rubare messaggi, dati e contatti. Inoltre, Joker può in autonomia effettuare sottoscrizioni a servizi in abbonamento. Evidentemente, quindi, i rischi introdotti da questo malware sono numerosi.

Malware su Android: come eliminarli

Per rimuovere questo potenziale pericolo è necessario disinstallare manualmente dal proprio device le applicazioni che sono state segnalate. Google ha prontamente eliminato i software dallo store ufficiale, così da non permettere ad altre persone di di effettuare il download. Joker è un malware difficilmente individuabile, proprio per questo sarebbe bene prestare molta attenzione a ciò che viene scaricato nello smartphone.

Un altro consiglio, per eliminare malware Android, è quello di scaricare un buon antivirus. Queste protezioni riducono le possibili vulnerabilità. I migliori antivirus per Android attualmente disponibili nel mercato sono Avast, Bitdefender, Avira Antivirus Security e Kaspersky. Queste applicazioni possono essere scaricate da Google Play Store.

