Con il nuovo DPCM di Ottobre 2020 la mascherina all’aperto torna obbligatoria: ci sono però luoghi e situazioni dove è possibile non utilizzarla.

Il nuovo DPCM di inizio Ottobre 2020 torna indietro e più vicino alla tanto temuta Fase 1 della pandemia da Covid-19. In tutta Italia la mascherina all’aperto torna ad essere obbligatoria, ma ci sono alcune eccezioni elencate dal Sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, dove giovani e meno giovani potranno fare a meno del DPI all’esterno. Vediamo quali!

Quando la mascherina non è obbligatoria

Mascherina all’aperto

“Non sono previste quando si è lontano dagli altri, per esempio se va in campagna, in giardino, nel proprio orto, a camminare nei boschi, in spazi desolati, se sì è in bici, in moto e in auto da soli o con i propri congiunti”.

Queste le parole di Sandra Zampa, sul canale di Rai Radio 1 “Radio Anch’io”, parlando del nuovo DPCM indispensabile per arginare i contagi che, dopo l’inizio delle scuole e con l’arrivo del freddo autunnale, sono tornati a salite sopra i 2 mila casi al giorno.

Mascherina obbligatoria all’esterno

Il Sottosegretario durante la trasmissione radiofonica si è espresso anche riguardo alle situazioni e i luoghi dove invece la mascherina deve essere indossata senza scuse: “Se si è in luoghi chiusi, in palestra, in auto con gli amici, per strada con persone vicine e all’aperto insieme ad altre persone, allora le mascherine vanno indossate”.

Sì perché la situazione è grave e, se non si vuole arrivare a decisioni più drastiche, come è successo in Francia, bisogna continuare con il distanziamento sociale grazie alla collaborazione di tutti i cittadini.

Chi non rispetterà le regole torna a rischiare grosso, come durante la prima fase di lockdown, e lo conferma anche Zampa: “Le sanzioni sono pesanti ma non più di prima. Adesso ci sarà una grande stretta nei controlli. Un paese che mette delle regole deve avere dei controlli-. C’è anche la possibilità di mettere in campo l’esercito e si rischiano sanzioni da 400 a 3 mila euro“.