“La leggenda del guru di Instagram: do you know Mirko Scarcella?” è il titolo dello speciale de Le Iene dedicato al caso del celebre influencer.

La leggenda del guru di Instagram: do you know Mirko Scarcella? Non è solo una semplice domanda ma è il titolo dello speciale de Le Iene dedicato al celebre influencer, che è stato accusato proprio dalla trasmissione di Italia 1 di aver raggirato alcuni suoi clienti che si erano rivolti a lui per accrescere la popolarità sui social network. Del caso Mirko Scarcella, Le Iene ne hanno già parlato in passato, torneranno a farlo lunedì 12 ottobre con uno speciale in prima serata su Italia 1.

Le Iene: Mirko Scarcella, la puntata speciale il 12 ottobre

A presentare lo speciale in studio ci sarà Gaston Zama, la iena che si è occupata in prima persona del caso recandosi negli Stati Uniti, dove Mirko Scarcella vive e lavora, e incontrando i clienti che sarebbero stati raggirati dal guru dei social network.

Fonte foto: https://www.instagram.com/mirkoscarcella/

Tra gli accusatori di Mirko Scarcella c’è anche l’imprenditore Gianluca Vacchi, salito alla ribalta nazional popolare proprio grazie ai suoi video pubblicati sui social (sono diventati celebri i suoi balletti postati su Instagram da varie splendide location).

Le Iene: le puntate speciali

Quello su Mirko Scarcella è solo uno degli speciali che Le Iene hanno preparato per questa stagione televisiva, lunedì 5 ottobre è infatti andato in onda lo Speciale Mario Biondo, dedicato al cameraman palermitano morto nel 2013 in Spagna apparentemente per suicidio. Un’ipotesi di suicidio che, come Le Iene hanno mostrato, lascia parecchi dubbi.

Non è la prima volta che Le Iene dedicano delle puntate speciali su casi di cronaca. Tra i più celebri servici ci sono quelli sul caso Chico Forti, detenuto in America, ma anche quello del presunto suicidio di David Rossi.

