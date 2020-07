Il 27 ottobre su Rai 2 torna Il Collegio con l’edizione 5, stavolta ambientanta nel 1992: la voce narrante del programma sarà quella di Giancarlo Magalli.

Nel prossimo autunno il palinsesto della Rai torna ad arricchirsi con programmi, fiction e serie Tv. Tra gli attesi ritorni c’è anche quello de Il Collegio con la stagione numero 5. Sarà sempre Rai 2 a trasmettere il reality che, per questa edizione, sarà ambientato nel 1992: la prima puntata sarà trasmessa il prossimo 27 ottobre 2020, ad accompagnare gli spettatori nella visione dei vari episodi sarà la voce narrante di Giancarlo Magalli, come già accaduto nelle precedenti edizione del seguitissimo programma Rai.

Il Collegio 5: il cast del programma

Tra le novità della quinta edizione c’è il ritorno di Luigi Ferrante nel ruolo di sorvegliante: lo avevamo già visto nella seconda edizione de Il Collegio, in questa sostituisce invece Piero Maggio, che abbiamo potuto vedere nell’ultima edizione.

Cast di il Collegio 4

Al fianco di Luigi Ferrante c’è la conservatissima Lucia Gravante, che è ormai diventata una delle figure più rappresentative del reality show targato Rai 2. Oltre ai due sorveglianti, nelle varie puntate vedremo all’opera anche un bidello.

Il Collegio 5: i professori del programma

Per la quinta stagione de Il Collegio i produttori hanno cercato nuovi insegnanti da inserire nell’organico del corpo decenti. Tra i professori che erano stati cercati c’erano quelli per informatica (materia già presente anche nella scorsa edizione ambientata negli anni ’80), musica, canto, educazione motoria, inglese, storia e geografia.

Proprio il fatto che la produzione abbia cercato un nuovo insegnante di storia e geografia ha messo in allarme i fan, che temono un addio di Luca Raina, amatissimo professore presente nel cast del programma sin dalla seconda edizione. Ma in realtà il nuovo professore di storia e geografia potrebbe essere solamente un supplente, come accaduto nella scorsa edizione quando la professoressa Marilisa Pino ha sostituito per qualche puntata Andrea Maggi.