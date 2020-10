Ecco quali sono e dove sono gli alberghi protagonisti della sfida nella puntata in onda martedì 6 ottobre 2020 di 4 Hotel.

Dalla collina alla montagna: dopo averci mostrato le splendide location della zona del Chianti nella scorsa puntata di 4 Hotel, in quella in onda il 6 ottobre 2020 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), Bruno Barbieri ci porta in Val Rendena. Una sfida tutta in alta quota quella della sesta puntata di questa edizione del talent con gli albergatori italiani. Ricordiamo che tutti e otto gli episodi di questa nuova edizioni sono state registrate prima che entrassero in vigore le restrizione per contenere la diffusione del Coronavirus.

4 Hotel in Val Rendena: le location della puntata del 29 settembre 2020

Il paese protagonista assoluto della puntata di martedì 6 ottobre di 4 Hotel è Madonna di Campiglio, una frazione di Pinzolo con meno di 1000 abitanti ma che è tra le più celebri località turistiche italiane. In questa località ha trascorso le proprie vacanze, una prima volta nel 1889 e una seconda nel 1894, anche la principessa Sissi.

A Madonna di Campiglio si trova il Cerana Relax Hotel. La responsabile è Margherita: l’albergo è composto da 42 camere che si affacciano direttamente sulle piste da sci.

Sempre a Madonna di Campiglio c’è anche l’Hotel Chalet del Brenta di Giuseppe. E’ un albergo nuovo, moderno, ecologico, aperto nel 2009 e in cui è stato abolito l’uso della carta: tutto viene fatto in forma digitale.

Il terzo hotel di Madonna di Campiglio presente in questa puntata di 4 Hotel è l’Hotel Crozzon. La proprietaria di questa struttura a 4 stelle è Rina.

L’ultimo albergo in gioco in questa puntata, che possiamo vedere accompagni come sempre da Bruno Barbieri, è il Maso del Brenta, si trova invece a Caderzone. Eì un hotel 4 stelle e la direttrice è Valentina. La struttura è del 1600 e originariamente era un fienile.