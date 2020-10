Il prossimo 10 ottobre 2020, a Padova, si svolgerà una mostra interamente dedicata a Vincent Van Gogh, famoso pittore olandese.

Dal prossimo 10 ottobre 2020 a Padova si svolgerà una mostra dedicata al grande pittore olandese Vincent van Gogh. La personale dell’artista, inoltre, sarà allestita presso il Centro San Gaetano, un’istituzione culturale, espositiva ed educativa. Ecco qualche informazione in più sull’evento che si terrà nella città veneta.

Van Gogh, la mostra in Italia

La mostra, che si terrà il prossimo 10 ottobre a Padova, è stata fortemente voluta e organizzata da Marco Goldin. Per tutti gli appassionati, inoltre, sarà possibile visionare ben 125 opere di cui però solo 78 appartengono all’artista olandese. Le altre 47, invece, appartengono a pittori che con le loro opere sono stati fortemente ispirati – e connessi – all’artista fiammingo.

dipinto notte stellata

Importanti, inoltre, le parole di Goldin che ha deciso di dire la sua proprio sulla mostra: “Un’esposizione che dunque non si ferma a una visione esclusivamente monografica, ma presenta l’opera del grande artista olandese con tanti approfondimenti non così usuali da vedersi, e in questo modo colloca quell’opera meravigliosa entro non abituali confini. Dai due anni nelle miniere del Borinage in Belgio, al tempo nel Brabante olandese, fino agli anni francesi che la mostra indaga in modo approfondito”.

I colori della vita: la mostra di Van Gogh suddivisa in cinque sezioni

L’esposizione, inoltre, sarà suddivisa in ben cinque sezioni: da Il pittore come eroe, Gli anni della formazione. Dalla miniera di Marcasse all’Aia a Da Nuenen a Parigi. Un colore che cambia. E ancora Un anno decisivo, 1888; Di lune e nuvole. Van Gogh e la fine del suo viaggio.

Questa mostra, inoltre, sembra essere tra le più grandi tra quelle dedicate, fino ad oggi, al pittore e alcune opere provengono proprio dal Kroller – Muller Museum e dal Van Gogh Museum, che custodiscono i dipinti più importanti del pittore olandese. Presenti alla mostra, inoltre, ci sarà Il postino Roulen, Il seminatore, L’arlesiana ed altri.