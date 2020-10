Oggi i trolley porta spesa fanno bella mostra di sé allineati agli ingressi di tutti i supermercati della città e sono i fedeli compagni ai mercati rionali di uomini e donne di ogni età.

Una cosa in Italia non passa mai di moda, fare la spesa.

Il carrello per la spesa, però,sembrava destinato esclusivamente all’utilizzo di persone un po’ più avanti con l’età, finché non ci siamo ritrovati a fare la spesa da soli, senza auto e con chili di prodotti da trascinare faticosamente fino a casa.

Con il passare del tempo questo accessorio è stato completamente rivisitato e oraè possibile scegliere tra decine di colori e fantasie, materialidiversi, con due o più ruote,con altezze e capienze variabili per andare incontro alle esigenze di un pubblico più vasto e variegato rispetto al passato.

Per selezionare il modello adatto alle proprie necessità è importante confrontare caratteristiche importanti come la capienza, la resistenza al carico, la facilità con cui possono essere manovrati e la capacità di superare gli ostacoli. I carrelli devono essere pratici e funzionali, certo, ma anche l’occhio vuole la sua parte e il brand GIMI questo lo sa bene, proponendo soluzioni di tendenza, belle da vedere e da esibire orgogliosamente in giro per la città.

Carrello porta spesa Gimi Tris

Per chi deve percorrere strade accidentate, dislivelli o scalini con spesa al seguito, una validasoluzione è GIMI TRIS, un pratico carrello a 6 ruote, studiato per trasportare fino a 30 kg di spesa grazie alla robusta struttura in acciaio. La sua particolarità è rappresentata dalla presenza di tre ruote per lato di misura XL che permettono di superare senza alcuna difficoltà gradini ed ostacoli, scorrendo senza fare fatica su tutte le pavimentazioni.

Carrelli porta spesa Gimi Tris

La sacca in poliestere, dotata di una tasca chiusa da una zip per conservare oggetti di piccole dimensioni, è facilmente rimovibile e lavabile; inoltre, ha una tenuta perfetta in caso di pioggia. Il carrello si chiude con una coulisse che ne garantisce praticità e sicurezza. Geniale l’idea della maniglia posteriore che permette di agganciarlo comodamente al carrello del supermercato, per non lasciarlo incustodito.Il manico con rivestimento soft touch garantisce, inoltre, una presa morbida ed ergonomica. Tre lefantasie disponibili – nero, rosso e blu –per soddisfare gusti estetici differenti.

Carrello porta spesa Gimi Twin

Per chi desidera un carrello per la spesa che offra una doppia funzione, GIMI TWIN è la risposta perfetta per far fronte a diverse esigenze di trasporto: si può spingere, utilizzando le 4 ruote, per trasportare carichi pesanti oppure si può trainare, adoperandone solo 2. Anche in questo caso le giornate piovose non saranno un problema!

Carrelli porta spesa Gimi Twin

La sacca in poliestere con chiusura a coulisse è resistente e antipioggia; la capienza da 56 lt permette di contenere fino a 30 kg di spesa, peso che la struttura in acciaio regge senza problemi; le due pratiche tasche con chiusura a zip, di cui è dotata, possono ospitare piccoli oggetti da tenere a portata di mano. Da non sottovalutare il manico con rivestimento soft touch che assicura una presa salda e confortevole ed è dotato di una pratica maniglia che consente di agganciarlo al carrello del supermercato per non perderlo mai di vista.

Gimi Twin è disponibile in tre varianti colore – blu, grigio e viola – e ognuna presenta una decorazione ton sur ton perché anche la parte estetica ha la sua importanza.

Scegli il tuo carrello ideale per la spesa quotidiana, evitando di utilizzare l’automobile e riducendo l’uso dei sacchetti di plastica; in questo modo camminerai di più e inquinerai di meno!