Da lunedì 12 ottobre a venerdì 16 su Italia 1, alle ore 18.10, va in onda il nuovo programma condotto da Ambra Angiolini: Nuove Strade.

Ambra Angiolini torna in televisione alla guida di un programma tutto suo: sarà lei infatti la conduttrice scelta per Nuove Strade, il tour in cinque puntate organizzato da Lavazza alla ricerca di nuovi talenti in vari campi, che andrà in onda da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre su Italia 1. Il programmo accompagnerà per cinque pomeriggio gli spettatori della rete Mediaset dalle ore 18.10. Nuove Strade è anche il titolo del brano cantato da Gaia, Madame, Ernia, Rkomi e Samurai Jay con cui Lavazza ha scelto di celebrare i 50 anni della sua Qualità Rossa.

Nuove Strade: i protagonisti del programma

Se, come detto in precedenza, Ambra Angiolini sarà la conduttrice in studio di Nuove Strade, altri saranno invece i protagonisti veri e propri del tour che tocca cinque importanti città italiane: Catania, Roma, Bologna, Trieste e Torino.

Ambra Angiolini

Ad accompagnare gli spettatori in questo viaggio alla ricerca di talenti sono la capitana della Nazionale di calcio femminile, Sara Gama, L’attore e regista, Pahim Bhuiyan, l’autrice di graphic novel Yole Jospehine Signorelli, conosciuta come Fumettibrutti, la rapper Madame, il cantante Samuel. Insieme a loro ci sono anche Ylenia Baccaro e Antonio Dikele Distefano.

Nuove Strade: il programma di Ambra Angiolini

“Abbiamo fatto il giro d’Italia, dallo stadio di Trieste alla periferia di Roma, conoscendo storie di rivalsa talvolta nuove e altre meno, raccontate da ragazzi di grande talento, che hanno spaccato” ha spiegato Antonio Dikele Distefano parlando di Nuove Strade.

“Io la nuova Italia la vivo facendo i conti con quello che è rimasto delle macerie del ventennio scorso, ma con molta positività perché percepisco apertura. Per me la nuova Italia è un Paese dà spazio alle minoranze, come ha fatto Lavazza che ha dato voce a me, che sono una donna trans, dando simbolicamente voce a tutti i trans. La considero una vittoria per tutti” ha invece proseguito Yole Jospehine Signorelli.