L’aveva definita “discount di Jennifer Lopez”, ora Cristiano Malgioglio chiede scusa a Chanel. Il bel gesto per l’artista spagnola.

La Spagna è arrivata terza all’Eurovision Song Contest 2022 dietro all’Ucraina, prima, e al Regno Unito. Il merito di questo podio è senza dubbio anche della carica, della bellezza e ovviamente della bravura di Chanel. L’artista, però, non ha mai davvero convinto Cristiano Malgioglio che si era espresso nei suoi confronti con parole piuttosto dure e con un termine “discount” che aveva generato grossa polemica tra i media iberici. A distanza di alcune ore da quelle dichiarazioni, il noto artista ha chiesto scusa compiendo un gesto davvero gentile.

Malgioglio le scuse a Chanel: il gesto

Cristiano Malgioglio

Sempre molto critico e fin troppo onesto, Cristiano Malgioglio si era lasciato andare durante il suo commento per l’Eurovision ad alcune parole piuttosto dure nei confronti di Chanel, artista che ha rappresentato la Spagna all’evento canoro. Il paroliere aveva definito la donna come un “discount di Jennifer Lopez”.

Parole che tra i media iberici avevano fatto tanto rumore tanto da “obbligare” Malgioglio a chiedere scusa: “Andrò in Spagna a fare pace con Chanel: le proporrò un bel duetto su una canzone che scriverò per lei e la chiamerò ‘Disculpame‘, per sdrammatizzare. […] Quel mio ‘discount’ era dire che ‘come una piccola Jennifer Lopez’. Non era un’offesa ma chiedo scusa. Ora ho un’intervista con la televisione spagnola. Ma io devo diventare celebre alla mia età per questa parola? Io comunque chiedo scusa, sono sempre ironico. Però non ho influenzato nessuno, avevano già votato”, ha detto Malgioglio nelle scorse ore a La Vita in Diretta.

Parole che hanno trovato poi conferma alla trasmissione La Hora De La 1 nella quale l’artista è intervenuto per scusarsi con Chanel in persona mandando anche un bellissimo mazzo di rose: “Un abbraccio Chanel, io sono Cristiano Malgioglio, cantante e compositore italiano. Sono qui per chiederti scusa perché credo che il mio commento sia stato mal interpretato. Non è mai stata mia intenzione offenderti. Ed in nessun momento ho chiesto al pubblico italiano di non votarti, questo è falso. Questo non permetto di dirlo da parte di nessuno. Ho moltissima stima di te e non mi piace quello che si dice in questo momento in Spagna. Devo dirti che sono molto triste per questa situazione, se questa cosa ti ha dato fastidio ti chiedo scusa perché non era mia intenzione farlo. Scusami di tutto. So che questa canzone ha un successo grande e sicuramente avrà un successo mondiale”.

Di seguito le immagini condivise sui social delle scuse di Malgioglio a Chanel:

Le scuse pubbliche di Cristiano Malgioglio a Chanel e l'invio di un mazzo di rose.



Dalla diretta di "La hora de La 1" del 17 maggio 2022.#Eurovision pic.twitter.com/xWEfjw9NpB — LALLERO (@see_lallero) May 17, 2022

