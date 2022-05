Parole piuttosto pesanti di un ‘Cavaliere’ di Uomini e Donne a Tina Cipollari. La reazione dell’opininsta è durissima.

Sorprese e durissimi confronti anche nell’ultima puntata andata in onda di ‘Uomini e Donne’. Protagonista, manco a dirlo, Tina Cipollari che, questa volta, si è limitata a reagire alle provocazioni di un ‘Cavalierre”, il signor Fabio.

“Ha un piede di porco”, le parole su Tina Cipollari

Tina Cipollari

Non solo amori e storie complicate tra i vari corteggiatori. A ‘Uomini e Donne’, si sa, anche gli opinionisti diventano veri protagonisti con battibecchi e parole spesso molto dure. Tina Cipollari, molto spesso, è la prima ad “attaccare” Dame e Cavalieri. In questo caso, però, si è ritrovata a dover rispondere ad alcune parole davvero pesanti.

Complici le domande dirette di Maria De Filippi, il corteggiatore Fabio Nova ha commentato il look dell’opinionista: “I vestiti ti cadono sempre male qua”, ha detto l’uomo appoggiando le mani sul fondoschiena. “Qua sei un po’ quadrata e i vestiti ti cadono male. C’è uno spazietto. Sembra quasi ci sia un tubo di scappamento interno”.

Immediata la replicato della Cipollari che dopo aver incassato il colpo ha detto: “Ma tu stai criticando il mio corpo quando sembri un ragno vestito. Sei piccolo, uno schifo di uomo. Chi può venire a corteggiarti? Ti sei guardato?”.

La scenetta è poi proseguita sempre sotto l’attenta regia della De Filippi: “Vediamo le scarpe, posso vedere il piede di porco?”, ha chiesto ancora la padrona di casa. Tina non si è sottratta e ha provocato l’ennesimo commento del signor Fabio: “Oggi meglio perché non si vede il ditone accavallato, la ciccia col piedino di porco. Io ho un bel piedino rispetto al tuo. Dovrebbero stringerle il vestito per modellarla un po’ di più. Già è…se poi le lasci cadere il vestito così, diventa un rombo”.

Di seguito il post Instagram di ‘Uomini e Donne’ sul “siparietto” avvenuto in puntata:

