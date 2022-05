Dal primo incontro non andato benissimo all’amore. Le parole di Carla Signoris sul marito Maurizio Crozza e non solo.

Ospite di ‘Oggi è un altro giorno’, trasmissione Rai condotta dalla bravissima Serena Bortone, Carla Signoris si è raccontata a tuttotondo tra vita privata e lavorativa. Particolarmente curiose le parole sul marito Maurizio Crozza e il loro amore sbocciato dopo le prime sensazioni non certo positive…

Il racconto di Carla Signoris

Carla Signoris

Carla Signoris ha ripercorso la sua carriera nel corso dell’intervista del talk pomeridiano soffermandosi anche sul suo rapporto ormai trentennale con Maurizio Crozza.

Il primo incontro tra i due attori, entrambi genovesi, è avvenuto al liceo, ma il loro amore non è stato certo un colpo di fulmine, anzi. Secondo le parole della Signoris tutto è stato in salita, probabilmente per il suo carattere: “Ci siamo conosciuti al liceo, poi sposati dopo questo film, nel 1992”, ha raccontato la donna facendo riferimento al film ‘Pertini: un uomo coraggioso’ di Franco Rossi in cui recitò accanto all’uomo che sarebbe poi diventato suo marito.

“Maurizio dice sempre che quando mi ha visto la prima volta alla fermata dell’autobus ha detto che gli stavo antipatica. Ero tutta perbene, forse un po’ noiosetta. Poi sono diventata una fricchettona fantastica (ride ndr)”.

Ancora sul suo matrimonio e il rapporto di stima reciproca anche sul lavoro: “Sono felice delle cose che fa lui, così come lui è felice delle cose che faccio io”, ha concluso l’attrice.

Di seguito il post Instagram di ‘Oggi è un altro giorno’ con alcuni passaggi dell’intervista:

