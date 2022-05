Luca Argentero si sente soddisfatto di quanto ottenuto dalla sua carriera e non nasconde l’ipotesi di lasciare tutto.

Intervenuto a “Ti Sento”, programma condotto da Pierluigi Diaco, Luca Argentero ha stupito tutti sganciando una bomba sul suo futuro. L’attore, tra i più amati del piccolo e grande schermo, ha annunciato di poter lasciare tutto per godersi alcuni aspetti della vita che, fino ad ora a causa del suo lavoro, non ha potuto apprezzare come avrebbe voluto.

Luca Argentero e le parole choc

Luca Argentero

Dopo aver conquistato tutti con i suoi ruoli in fiction e serie di successo, da Doc – Nelle Tue Mani a Le Fate Ignoranti, Luca Argentero ha spiazzato tutti confessando di sentirsi appagato da ciò che ha ottenuto nella sua carriera e di essere pronto a dedicarsi alla sua vita privata.

“Credo di aver già fatto tutto in questi venti anni”, ha esordito Argentero che, incalzato da Diaco a proposito di una precisazione sul lasciare la scena, ha aggiunto: “Se parlo di lasciare tutto? Si, mi piacerebbe, ormai sento di aver fatto tutto”.

Il 44enne ha anche chiarito meglio le sue parole e i suoi piani per il futuro: “Non le vorrei lasciare per il gusto di fare un’uscita eclatante, ma per recuperare un ritmo di vita che dopo vent’anni, è stato un ritmo forsennato, mi permetterebbe di concentrarmi su alcuni aspetti della mia vita che mi interessano di più”, ha detto l’attore.

Argentero ha poi aggiunto alcune parole importanti sul suo rapporto con la fede: “È una questione molto fisica: un mio amico alpinista una volta mi disse ‘io mi sento più vicino a Dio in cima a una montagna che dentro una Chiesa’. Non che dentro la Chiesa tu non lo senta, ma in montagna sei comunque più in alto, quindi bene o male sei più vicino… Sembra banale ma è una questione fisica, che poi io questa luce divina, questa presenza che circonda tutti noi a cui francamente non sono mai riuscito a dare un volto, invece in mezzo alla natura, quando sono stato veramente immerso nella natura, m’è capitato in cima a una montagna, alle cascate dell’Iguazù in Argentina, quando la natura è molto più grande di te, è così”.

Tutta l’intervista andrà in onda martedì 17 maggio in seconda serata sulle reti Rai.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG