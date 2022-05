Duro commento social di Carlos Corona, figlio di Nina Moric, nei confronti di sua madre. Alcuni messaggi fanno molto discutere.

Tensione alle stelle in casa Moric-Corona. A mettere altra carne sul fuoco sul rapporto tra la ex coppia è il loro figlio Carlos Corona che sulle stories Instagram non ha usato mezze parole attaccando duramente sua madre Nina Moric.

Nina Moric, l’attacco del figlio Carlos Corona

Nina Moric

“Mia madre ha minacciato di querelarmi per le dichiarazioni (vere) sul furto che ha commesso davanti ai miei occhi”. Inizia così una serie di storie su Instagram da parte di Carlos Corona su sua madre Nina Moric. Il ragazzo ha dato la sua versione dei fatti in merito al presunto furto commesso dalla showgirl a casa di suo padre, Fabrizio Corona.

“Evidentemente ha preferito 50mila euro all’amore per suo figlio”, ha proseguito il giovane, evidentemente arrabbiato e deluso dalla mamma. “Ma io sono diventato grande, forte e ho le spalle larghe”, ha proseguito Carlos.

Le parole di Fabrizio Corona

Sull’episodio, Fabrizio Corona aveva raccontato in precedenza: “La Moric è entrata col volto coperto, ha citofonato, ha rubato la spesa, ha rubato dieci euro dal portafoglio di Carlos, ha preso la Postepay, ha scaricato 25 euro e a quel punto si è recata nella stanza dove sapeva vi erano i soldi della società: 50mila euro in contanti. Li ha presi e se li è portati via, chiamando un taxi. Ha rubato in casa del suo ex marito davanti agli occhi del figlio. Carlos è testimone di tutto ciò”. Parole confermate anche dall’avvocato dell’uomo.

La risposta della Moric

Dopo le parole di Carlos Corona, la Moric ha pubblicato a sua volte delle stories Instagram nel quale si è limitata a dire: “Posso accontentare solo una persona al giorno. Oggi non è la tua giornata. Anche domani non va bene”.

E ancora: “Non sono d’accordo ma rispetto il tuo diritto ad essere stupido”. Da precisare che il messaggio sembra essee rivolto all’ex marito piuttosto che al figlio.

